بابافاسيليو: «تدريب غزل المحلة تحدي بالنسبة لي».. وأسلوبي التدريبي «مُختلف»

أكد بابا فاسيليو المدير الفني لغزل المحلة أن قبوله لتدريب غزل المحلة يُمثل تحديًا كبيرًا بالنسبة له.



قال بابا فاسيليو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "تدريب غزل المحلة كان يمثل تحديًا كبيرًا عندما عُرض علي العمل، وقبل أن أقبل العرض أو أرفضه شاهدت بعض المباريات وشاهدت شيئًا أحببته كثيرًا والوضع يختلف عندما تقوم بتحليل فريق واحد بالتفصيل".



وأضاف: "عندما بدأت في تحليل غزل المحلة رأيت خصائص كثيرة ورأيت روح قتالية وعقلية أحبها جدًا وأيضًا لاعبين صغار في السن وجيدين جدا وبالتدريب الجيد والتوجيه الفني يمكنتهم أن يتطورون".



واختتم: "أعتقد أن خلال فترة التوقف الجارية، يُمكنني أن أطبق أفكاري مع لاعبي غزل المحلة وأنا أحب التحديات، الطريقة التي أعتمد عليها مختلفة عن ما اعتاده اللاعبين هنا الفارق بيني وبين أساليب تدريبية أخرى أن كل شيء يتم بالكرة، لأن في كرة القدم الحديثة لا وقت للتدريب، فكرة الجري فقط واللعب فقط فهي فكرة انتهت أما الجانب التكتيكي والفني والنفسي والبدني كله يتم في وقت واحد".

