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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وعودنا للدول الفقيرة.. تصريحات قوية لرئيس وفد البرلمان الأوروبي بشرم الشيخ

رئيس وفد البرلمان
رئيس وفد البرلمان الأوروبي بشرم الشيخ

أكد بي كوت باس رئيس وفد البرلمان الأوروبي لقمة المناخ بشرم الشيخ، أن  الرسالة الأكثر وضوحا للبرلمان الأوروبي هي أن تغير المناخ حقيقي والعالم يتعرض لكوارث .

 

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وقال بي كوت باس  في  تصريحات لـ الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "،  الآن حان الوقت أن نضع أولويات وأهداف لقمة المناخ لتقليل الانبعاثات المتسببة في  الاحتباس الحراري، وسوف أركز مع القادة على الكوارث التي تحدث في الدول الفقيرة بسبب التغيرات المناخية ".

وتابع بي كوت باس:"  أعتقد أن القادة تحدثوا كثيرا ولكن علينا أن نعمل، وسمعنا كثيرا عن وقف استخدام الطاقة الأحفورية  لكن على القادة  أن يخوضوا التحدي الخاص بهذا التحول على الاقتصاد ".

واكمل بي كوت باس:"  الوقت ينفذ منا عندما ننظر للكوارث التي تحدث في الدول الفقيرة مثل الفيضانات وحرائق الغابات، وعلينا في مؤتمر شرم الشيخ أن  نضغط على الجميع لتحقيق أهداف القمة ".

ولفت بي كوت باس:"  علينا أن نكون اقتصاد نظيف ولن تتمكن الدول الفقيرة من فعل ذلك دون أن نقدم لهم مساعدات مالية وعلينا ان نلتزم بوعودنا وإلا نفقد مصداقيتنا ".

 

المناخ البرلمان الأوروبي قمة المناخ اخبار التوك شو أحمد موسى

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