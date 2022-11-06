متوسط سعر الدولار في البنوك اليوم 6-11-2022

وصل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك بمستهل تعاملات اليوم الأحد 6-11-2022؛ لنحو 24.2 جنيه للشراء و 24.3 جنيه للبيع في أكثر من 14 بنكا خاصا.

وجاء متوسط سعر الدولار امام الجنيه في بنوك "HSBC، فيصل الإسلامي، الأهلي المتحد، الاستثمار العربي، أبوظبي التجاري، الإمارات دبي الوطني، الإسكندرية، المصرف العربي الدولي، الكويت الوطني، المشرق، قناة السويس، العقاري المصري العربي، ميد بنك، كريدي أجريكول"

و ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه، بمعدل 1.17 جنيها علي مستوي البنوك المصرية في نهاية تعاملات أمس.

و ثبت سعر الدولار امام الجنيه في معظم البنوك في أول تعاملات اليوم الأحد 6-11-2022؛ بدون أي تغيير علي مستوي 38 بنكا وفروعها بمصر.

وبلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 24.2 جنيه للشراء و 24.29 جنيه للبيع.

أعلي سعر

سجل أعلي سعر لـ الدولار مقابل الجنيه في بنوك القطاع الخاص بمستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 6-11-2022؛ نحو 24.25 جنيه للشراء و 24.3 جنيه للبيع وذلك لدي مصرف أبوظبي الإسلامي.





وبلغ ثاني أقل سعر لـ الدولار نحو 24.15 جنيه للشراء و 24.25 جنيه للبيع في بنوك " المصرف المتحد،الأهلي المصري ، مصر، قطر الوطني الأهلي QNB".



وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 24.18 جنيه للشراء و 24.28 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي CIB.

أقل سعر دولار

وبلغ أقل سعر دولار نحو 24.1 جنيه للشراء و 4.2 جنيه للبيع في بنك البركة.



وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 24.21 جنيه للشراء و 24.32 جنيه للبيع في البنك العربي الإفريقي.



وسجل ثاني أعلي سعر لـ الدولار أمام الجنيه نحو 24.22 جنيه للشراء و 24.3 جنيه للبيع في البنك المصري لتنمية الصادرات.

قرارات البنك المركزي



وخلال الخميس الماضي، أصدر البنك المركزي المصري، السماح للبنوك بالقيام بعمليات مبادلة أسعار الصرف للعملاء من الشركات بشرط أن يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن أي من العمليات التجارية السابق الإشارة إليها والتي تتم عن طريق البنك نفسه مع التأكيد علي إمكانية القيام بنفس العمليات مع البنوك المحلية فقط.

وذكر البنك المركزي أنه بشأن عمليات أسعار الصرف المرتبطة بالجنيه المصري فقد قرر السماح للبنوك باجراء عمليات الصرف الآجل للعملاء من الشركات

وأشترط البنك أن يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء عن أي من العمليات التجارية، التي تتم عن طريق البنك نفسه بما في ذلك فتح الاعتمادات المستندية و مستندات التحصيل و تسهيلات الموردين و تحويل أرباح المساهمين الأجانب للخارج محددة التاريخ.

وتضمن القرار عمليات التحصيل التصدير السلعي والخدمي الواردة لعملاء البنك بشرط حصول البنك علي ما يثبت أن العملية تجارية مع ضرورة أن يتم مراعاة عدن السماح للعملاء القيام بتلك العمليات لأغراض المضاربة.

وجاء بالخطاب المرسل من محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله إلي رؤساء البنوك، أنه يتم السماح للبنوك بالقيام بعمليات الصرف الآجل من البنوك المحلية لغير أغراض المضاربة.

ارتفاع الإحتياطي

وزاد الإحتياطي النقدي لمصر بنهاية الشهر الماضي بمقدار 211 مليون دولار ليصل إجمالي الإحتياطي بنهاية أكتور الماضي نحو 33.411 مليار دولار.

زيادة الدولار

وعلق الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية،أن زيادة سعر الدولار بسبب ارتفاع تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وقلة مصادر العملة الصعبة، موضحا أن ضبط سعر الدولار يتطلب تقليل فاتورة الإستيراد قدر المستطاع .

أشار إلي أن البنك المركزي المصري اعلن عن اتباع آلية المشتقات من العملات الأجنبية و تحديد مؤشر للجنيه المصري مقابل العملات الأخري و الذهب،معتبرا أن استخدام عملات أخرى في الاستيراد بعيدا عن الدولار، والاتفاق مع الصين و روسيا بالتبادل التجاري بالعملة المحلية وتطبيق نظام ميرا الروسي لتقليل الضغط على الدولار.

السيطرة علي الدولار والتضخم

وعلق محللون ماليون بأن الدولة المصرية نجحت في تقليص وتيرة الورادات ورفعت من قيمة الصادرات، وهو ما رفع قيمة الإحتياطي النقدي إلي 33.411 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي.

وأرجع المحللون قرارات البنك المركزي في السيطرة علي معدلات التضخم عقب رفع سعر الفائدة خلال الأسبوعين الماضيين، إلي إطلاق مبادرات بفتح مصادر دولارية غير معتادة مثل مبادرة إتاحة للمصريين بالخارج شراء سيارات إلى مصر بدون جمارك، في مقابل وديعة دولارية مستردة بعد 5 سنوات.

الإحتياطي النقدي

أعلن البنك المركزي المصري الخميس ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي إلى 33.411 مليار دولار في أكتوبر تشرين الأول من 33.198 مليار دولار في سبتمبر ، مسجلا ٣٣.٢مليار دولار وبمعدلات طفيفة عن الشهر السابق له.

وكان البنك المركزي المصري قد أعلن في وقت سابق إتمام مصر لاتفاق تسهيل ائتماني بقيمة ٣مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي قبل أيام، فيما كشفت مصادر مصرفية مطلعة عن تغطية الاحتياطي النقدي الوقت الحالي احتياجات البلاد لمدة لا تقل عن ٧شهور متجاوزا بذلك المعدلات العالمية.

