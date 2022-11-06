مدرب المحلة: رحلت عن دجلة رغم إنقاذي للفريق والدوري المصري أصبح أقويا

كشف بابافاسيليو المدير الفني لفريق غزل المحلة ذكرياته مع وادي دجلة في وقت سابق.

قال بابافاسيليو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لا أفهم لماذا رحلت عن دجلة قضينا عاما رائعا وأنقذت الفريق وتسلمت الفريق في المركز الأخير وفي الموسم التالي بعد ٨ مباريات تم اتخاذ قرار متسرع بالرغم من تحقيق النتائج الجيدة"

أضاف:" أعتقد أن نوع من أنواع الصراع تسبب في رحيلي عن دجلة"

وعن الدوري المصري هذا الموسم قال:" هناك 7 أو 8 فرق دعمت صفوفها بصفقات قوية عكس المواسم الماضية كان هناك ثلاث فرق فقط، الدوري أصبح أقوى"

