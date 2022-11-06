تنسيقية شباب الأحزاب تلتقي محافظ وقيادات الجيزة لمناقشة محاور الحوار الوطني

التقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، محافظ الجيزة ونائبيه، بحضور قيادات المحافظة، وذلك في إطار حرص تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على الاستماع إلى مختلف الآراء ووجهات النظر حول الحوار الوطني.

شارك في اللقاء السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومديري مديريات التعليم والصحة والإسكان والمرافق، وممثلي كافة الجهات التنفيذية بالمحافظة، وممثلي مديريات الطرق والكباري والمرافق والهيئة العامة للنظافة والتجميل، وأكثر من 250 من ممثلي الجهات التنفيذية.

بدأ اللقاء بترحيب قيادات المحافظة بالتنسيقية وشكرها على الجهد المبذول في كافة الأمور خلال الفترات السابقة، كما تم مناقشة تعزيز التعاون المثمر والبناء بين المحافظة والتنسيقية والاتفاق على عقد لقاءات مستقبلية.

وشهدت اللقاء طرح المشاكل الموجودة في محافظة الجيزة، والسلبيات والمعوقات التي تواجه المحافظة، وطرق التغلب عليها، ومناقشة كافة المشروعات التي تمت في المحافظة خلال السنوات القليلة السابقة.

كما تم مناقشة التعديلات المطلوبة على قانون المحليات وقانون التصالح على مخالفات البناء، وبحث سبل حل تلك المعوقات والسلبيات وتعزيز دور مبادرة حياة كريمة داخل المحافظة.

ضم وفد التنسيقية من النواب: أحمد رمزي ونشوى الشريف، عضوا مجلس النواب، وأكمل نجاتي ومحمد عزمي ومحمد عمارة، أعضاء مجلس الشيوخ، ومن أعضاء التنسيقية، كلا من رحاب عبد الله وحسام رأفت وإسلام أنور ومحمد أباظة وماهر حجاج وعبدالله عصام ومؤمن سليم وعادل الدرجلي وعلى حسين وأحمد مجدي وشيرين خالد وهند عبد الغفار.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد أعلنت عن إطلاق سلسلة كبيرة من الجلسات النقاشية مع المواطنين لمعرفة آرائهم وتصوراتهم حول القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني بكافة محافظات الجمهورية بالإضافة إلى عقد عدة صالونات لمناقشة تلك القضايا مع المتخصصين من كافة الاتجاهات.