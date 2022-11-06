لأعمال إصلاح خط الطرد.. قطع المياه عن بعض المناطق في سوهاج اليوم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج عن قطع المياه عن مناطق مدينة ناصر والعزبة والعرب وجزيرة محروس وعرب الاطاولة والتل الأوسط اليوم الاحد الموافق 6 نوفمبر ٢٠٢٢ فى تمام الساعة العاشرة مساءً وحتى السادسة من صباح الاثنين الموافق 7 نوفمبر 2022 ولمدة ٨ ساعات

و صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وأضاف أنه يتم خلال تلك الفترة القيام باعمال اصلاح خط طرد صرف صحى قطر ٩٠٠ ملى بمنطقة الطواحين والذى تعرض للكسر خلال قيام مقاول تبطين الترع بأعمال التدبيش الأسبوع الماضى وانه تم القيام بعدد من الحلول لمنع قطع المياه الا انه وجد ضرورة قطع المياه لإصلاح الكسر بشكل نهائى.



وأوضح حسن محمود مدير الخط الساخن، أن الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من اى تليفون ارضى او محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس اب او من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو ارسال الشكوى على موقع الشــركة الالكترونى www.scww.com.eg

وتابع أنه يتم الدفع بسيارات مياه نقية مجانا بجوار مستشفى الجامعة وخلف مديرية الامن وبجوار مدرسة عرب الاطاولة وبمنطقة جزيرة محروس لتلبية احتياجات المواطنين خلال تلك الفترة.

وناشدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج المواطنين وأصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.