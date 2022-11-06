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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

بحوث الشواطئ تكشف أسباب حدوث الكوارث الأرضية.. فيديو

تسونامي
تسونامي

قال الدكتور أيمن عبدالمنعم، مدير معهد بحوث الشواطئ، إن الفرق بين صفائح الكرة الأرضية هو المشكلة الأساسية لحدوث الكوارث الأرضية.

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وأضاف الدكتور أيمن عبدالمنعم، مدير معهد بحوث الشواطئ، خلال لقائه ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "الفرق بين الصفائح الأفريقية والأوروبية هو الذي يحدث فيه الزلازل"، لافتا: "يحدث زلزال في جزيرة قبرص تصل لنا الموجة بعد ساعة".

 

وأشار: "هناك مشروع بالتعاون مع الجانب الهولندي لدراسة أسباب الجذب في البحر، والتسونامي"، موضحا: "يتم دراسة إذا حدث تسونامي بمقدار كذا ريختر في منطقة ما يصل إلينا في أي وقت وحجم قوته وكل الصفات الخاصة به".

 

وأوضح الدكتور أيمن عبدالمنعم، مدير معهد بحوث الشواطئ،: "هناك استراتيجية معنية يتم وضعها لمواجهة الكوارث الأرضية، وكل ما ينتج من التغيرات المناخية".

بحوث الشواطئ الكوارث الأرضية الدكتور أيمن عبدالمنعم الكرة الأرضية الكوارث الشواطئ

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