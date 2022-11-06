موعد الظهور الأول لـ محمد صبحي مع الزمالك

قال الإعلامي محمد فاروق، إن الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي فيريرا استقر على الاعتماد على محمد صبحي حارس المرمى في لقاء المصري البورسعيدي في كأس مصر

وقال فاروق عبر برنامجه "البريمو" على قناة "TeN" : يرغب الجهاز الفني في منح محمد صبحي الثقة وخاصة أنه بعيد عن المشاركة في المباريات خلال الفترة الماضية في ظل الاعتماد على محمد عواد الحارس الأساسي في بطولتي الدوري ودوري الأبطال.



وعاد محمد صبحي لصفوف الزمالك قبل بداية الموسم عقب انتهاء إعارته من صفوف فاركو

تدريبات الزمالك

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، فقرة تدريبات تأهيلية وبدنية قوية للاعبين، على هامش المران الذي أقيم أمس السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا للفترة المقبلة.

وشهدت هذه الفقرة عدة تدريبات تأهيلية وبدنية متنوعة سواء باستخدام الكرة أو أدوات التأهيل المخصصة لذلك، تحت قيادة أعضاء الجهاز المعاون بالفريق.

وقام أندريه فيليب سوزا مخطط الأحمال بنقل التعليمات الخاصة للاعبين بشكل متواصل أثناء الحصة التأهيلية والبدنية ، من أجل الوصول إلى الهدف المطلوب.

واستأنف الزمالك تدريباته أمس السبت استعدادا للفترة المقبلة، وكان البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق منح لاعبيه راحة من التدريبات الجماعية لمدة يومين عقب مباراة إنبي التي أقيمت يوم الأربعاء الماضي في مسابقة الدوري الممتاز.