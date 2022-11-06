استدعاء 225 ألف سيارة من إنتاج فولكس فاجن بسبب عطل| تفاصيل

أمرت الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة (NHTSA) في أمريكا مجموعة فولكس فاجن الألمانية باستدعاء وإصلاح عدد 224,704 سيارة تم إنتاجها بين عامي 2018 و 2019 بسبب عطل، فيما رفضت فولكس فاجن أمر الاستدعاء ووصفته بأنه غير منطقي.

سيتم إجراء أمر الاستدعاء على نطاق واسع نتيجة لعطل غريب يؤثر على شاشة ضغط الإطار، تم اكتشافه لأول مرة في عام 2020 أثناء الاختبار ، وقد لا تكتشف الشاشة عندما تنكمش الإطارات الأربعة بنفس المعدل، وفي نفس الوقت بسرعة كافية.

لحسن الحظ بالنسبة للمالكين، لا يزال جهاز مراقبة ضغط الإطارات يعمل إذا بدأ أحد الإطارات في فقدان ضغطه ، أو انفجر تمامًا ، أو حتى إذا حدث ثلاثة إطارات. فقط في الحالات التي تفقد فيها العجلات الأربع ضغط الإطارات في نفس الوقت، قد لا تبلغ الشاشة عن هذه المعلومات في مقدار الوقت الذي تتطلبه اللوائح الفيدرالية.

قد تفسر الخصوصية والطبيعة غير العادية لهذا السيناريو سبب شعور شركة فولكس فاجن بضرورة تقديم التماس بشأن "عدم الامتثال غير المنطقي" ، بحجة أن المشكلة "لا تشكل خطرًا على سلامة السيارات".

أثبتت احتجاجاتها أنها غير كافية، ووجدت NHTSA أن شركة صناعة السيارات لم تثبت صحة ادعاءها بأن المشكلة كانت غير منطقية، و وفقًا لوثائق الوكالة، إذا فقدت الإطارات الأربعة الضغط في وقت واحد ولم يتم إخطار السائق، يزداد خطر حدوث تصادم.

نتيجة لذلك، ستبدأ فولكس فاجن في استدعاء طراز عام معين 2019-2021 أطلس ، 2020-2021 Atlas Cross Sports ، 2019-2020 Golf ، 2019 Golf Alltracks ، 2019 Golf Rs ، 2019 Golf Sportwagens ، 2019-2020 Golf GTIs ، 2019- 2020 Jettas و 2019 Tiguans، ستصدر أودي استدعاءًا لطرازات 2019-2020 A3.

ستبدأ العلامات التجارية في التواصل مع العملاء عبر بريد الدرجة الأولى في 30 ديسمبر، وسيُطلب منهم إعادة سياراتهم إلى وكيل قريب ، حيث سيتم تطبيق تحديث البرنامج مجانًا.