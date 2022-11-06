تاكيس جونياس: لن أغير طريقة لعبي.. وانظروا إلى ما يحدث في أوروبا

تحدث تاكيس جونياس المدير الفني لفريق بيراميدز عن سبب رفضه لفكرة تغيير طريقة لعبه التي اعتاد من خلالها على الاستحواذ على الكرة وفرض السيطرة عن طريق التمريرات المتتالية.



قال جونياس في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لدينا هوية واضحة ولهذا السبب نحاول أن نتحسن طوال الوقت، ونحن في هذا الموسم نركز على عملية البناء لأنها هي من تأتي بالنتائج، فإذا غيرت طريقة اللعب في كل مرة سيشعر اللاعبون بالارتباك، ولكن ما نحاول عمله هو تحسين طريقتنا في اللعب"



وختم: "إذا رأيت كل الفرق الكبيرة في أوروبا ستجد أنها تحاول السيطرة على المباراة وهذا هو ما نحاول القيام به هنا في مصر ونفعل ذلك في معظم المباريات، ولكن إذا كنت مسيطرا على المباراة ومستحوذا على الكرة ولا تصنع فرصا جيدة فإن كل ما تفعله يصبح بلا فائدة وفي المباراتين السابقتين لم نبدأ بشكل جيد".

بيراميدز

تحدد موعد وطاقم حكام مباراة بيراميدز ونيجيليك النيجري في إياب دور الـ32 من الكونفدرالية.

وخسر بيراميدز بهدف مقابل لا شيء أمام نيجيليك في مباراة الذهاب التي أقيمت في نيامي عاصمة النيجر.

تلقى نادي بيراميدز اخطارا رسميا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) بشأن تحديد موعد وطاقم حكام مباراة الفريق.

وتقام المباراة الأربعاء المقبل 9 نوفمبر في السابعة مساء على استاد القاهرة الدولي، بعد قرار إدارة بيراميدز بإغلاق ملعب الدفاع الجوي للانتهاء من أعمال الصيانة الدورية وزراعة البذرة الشتوية بالملعب.



وتقرر أن يدير المباراة طاقم حكام من مالي بقيادة الحكم بابو تراوري، ويعاونه موديبو ساماكي المساعد الأول، وأمادو بيلي المساعد الثاني، وإبراهيما كيتا حكم الرابع.

ويراقب المباراة أحمد مويجي، من تنزانيا، ويراقب الحكام جيروم إيفونج من الجابون، فيما دكتور محمد سلطان من مصر لمتابعة إجراءات فيروس كورونا.