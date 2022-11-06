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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل المكدوس بمذاق لا يقاوم

طريقة عمل المكدوس
طريقة عمل المكدوس بمذاق لا يقاوم

تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل المكدوس بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي ولذيذ لعشاق المخللات إليك التفاصيل .

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المكونات طريقة عمل المكدوس 


الباذنجان : 1 كيلو (صغير الحجم خاص للمكدوس)
- الفلفل الأحمر : كوب (مقطع قطع صغيرة)
- ملح : ملعقتان كبيرتان
- زيت الزيتون : كمية (لملأ المرطبان)
- الجوز : كوب (مقطع قطعاً صغيرة)
- الثوم : 4 فصوص (مطحون)
- الفلفل الأحمر : حسب الرغبة (مطحون)


طريقة عمل المكدوس 


1. ينزع رأس الباذنجان باليد.
2. يوضع الباذنجان في وعاء بعد تنظيفه ويغلى في ماء مضاف إليه القليل من الملح لمدة عشرة دقائق.
3. يصفى من الماء ويشق من الوسط فقط.
4. يوضع قليلاً من الملح في داخل الباذنجان ثم يوضع في مصفاة، يغطى ويترك لمدة ليلة كاملة حتى يتصفى من الماء.
5. يخلط الثوم الناعم والجوز الناعم والملح والفلفل الأحمر.
6. يوضع قليلاً من الخلطة داخل كل حبة باذنجان ويرص الباذنجان في وعاء زجاجي إلى أن تنتهي كل الكمية.
7. يقلب المرطبان بعد فتح الغطاء مدة يوم كامل إلى أن يصفى من الماء الزائد.
8. يصب الزيت في كامل المرطبان دون إضافة أي شيء آخر.
9. يغطى المرطبان ويترك مدة ثلاثة أسابيع وبعدها يكون جاهزاً للأكل.
10. عند استخدام ملعقة لأخذ المكدوس يجب أن تكون جافة كي لا تظهر طبقة بيضاء على السطح

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