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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تاكيس جونياس يكشف أسوأ مباراة له مع بيراميدز وأسباب البداية الضعيفة بالدوري

جونياس
جونياس

كشف تاكيس جونياس المدير الفني لفريق بيراميدز السبب الأساسي في ظهور فريقه بمستوى فني ضعيف مع بداية الدوري الممتاز هذا الموسم.

وقال تاكيس جونياس في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لم نبدأ بشكل جيد في آخر مباراتين، وأيضا في لقاء المصري الذي أعتبره أسوأ لقاء لي مع بيراميدز" .

وعن بداية بيراميدز الضعيفة في الدوري قال: "قبل أي شئ لابد أن نعرف أننا نتحدث عن الجولة الثانية من الدوري، ولكن عندما ترى فريقا به 4 أو 5 أو 8 لاعبين لا يؤدون بشكل جيد، ستجد أن المشكلة الوحيدة هي المدير الفني وليس اللاعبين ولهذا أمام المصري كان لدينا 7 أو 8 لاعبين لم يكن أداؤهم جيدا".

وختم: "بالتأكيد أنا أخطأت وهذه هي مهمة المدير الفني في حالة عدم جريان الأمور بشكل طيب، فعليه أن يجلس ويفكر في السبب، أنا لست الأفضل في العالم وارتكب أخطاء، لكن السؤال هل يمكننا أن نكون أفضل، في رأيي أرى أننا كنا محظوظون لأن أدائنا بهذا السوء كان في المباراة الثانية في الدوري، وهذا يعني أن لدينا وقت للإصلاح".

بيراميدز تاكيس جونياس الدوري الممتاز المصري

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