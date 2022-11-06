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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

قارئة تستغيث للبحث عن أسرة طفل تائه

صدى البلد

أرسلت القارئة بسمة عبد الفتاح تستغيث بخدمة بين الناس بموقع صدى البلد للبحث عن أسرة طفل.

وقالت في استغاثتها  هذا الطفل  من ملوي من الصعيد ركب مع زوجي من منطقة  المؤسسة بشبرا الخيمة وهو هربان من والدته وعايز يذهب لوالده  وهو اسمه يوسف حماده احمد علي ووالده  شغال في مطعم سندوتشات في ملوي وهذه كل المعلومات اللي قالها، وأنه بيركب القطر وبعدين يركب لمنطقه باجور التلج ياريت اللي يتعرف عليه او يعرف اي معلومه عن المكان يتواصل علي رقم  01200430230

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية.

ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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