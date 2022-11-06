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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بيع كلمات أغنية بخط يد مطرب شهير مقابل 46 ألف دولار

نويل جالاجر
نويل جالاجر

تم بيع قطعة ورق تحمل كلمات أغنية «واندرفول»، بخط يد نويل غالاغر نجم فرقة أواسيس البريطانية بـ46 ألفاً و875 جنيهاً إسترلينياً (53225 دولاراً) في المزاد بعد عرضها للبيع، أول من أمس (الجمعة).

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ويعتقد أن الصفحة التي كتبت عليها الأغنية الناجحة بالقلم الرصاص كانت لمساعدة غالاغر خلال بروفات الفرقة.


ويجري بيع 1500 قطعة، من بينها 500 قطعة موسيقية خلال مزاد شركة «بروبستور»، الذي يستمر حتى صباح اليوم (الأحد).


يُذكر أن عازف الجيتار غالاغر وشقيقه ليام أسسا فرقة أواسيس عام 1991، إلا أنهما دخلا في نزاع منذ تفكك الفرقة عام 2009. كما عُرِض غيتار غالاغر الذي يرجع لعام 1962، وجرى بيعه مقابل 56 ألفاً و250 جنيهاً إسترلينياً، حسب تقرير «وكالة الأنباء الألمانية».

 

قطعة ورق كلمات أغنية نويل غالاغر المزاد

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