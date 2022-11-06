إصلاح خطوط الفايبر للهواتف الأرضية وأبراج المحمول بالشيخ زويد

اشتكي أهالي الشيخ زويد محافظة شمال سيناء ، من انقطاع الاتصالات الأرضية والمحمول علي مناطق القري والتجمعات التابعة لها، حيث تقدموا بشكوى إلي سعيد عرادة رئيس المدينة لإجراء اتصالات مع الشركة المصرية للاتصالات ومندوبي شركات المحمول، لسرعة إصلاح خطوط الفايبر للهواتف الأرضية وابراج المحمول.

خط الفايبر للهواتف الأرضية



و أفاد سعيد عرادة رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد، أنه يجري الآن عملية إصلاح خط الفايبر للهواتف الأرضية من قبالة قرية الشلاق غرب الشيخ زويد، لإعادة الاتصالات الأرضية والمحمول لمدينة الشيخ زويد.

وأكد المصادر بسنترال الشيخ زويد، أنه كان هناك قطع في الخطوط من غرب الشيخ زويد، وقد أدى هذا الى انقطاع الهواتف الأرضية عن كامل مناطق المدينة، وتم إجراء عملية الإصلاح.



كما تم التنسيق مع شركات المحمول التي ستؤدى أعمال صيانة للأبراج لإعادة تشغيل المحمول .

