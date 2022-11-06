برلماني: انطلاق قمة المناخ "COP -27" تؤكد قوة الدولة المصرية وتأثيرها عالميا

أكد النائب أحمد سعد نويصر عضو مجلس النواب ، أن قمة المناخ "COP -27" الذي انطلقت أعمالها برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم بمدينة شرم الشيخ ، بمصر يؤكد قوة الدولة المصرية وتأثيرها عالميا .

وأضاف عضو مجلس النواب ، إن قمة شرم الشيخ يعول عليها الكثير في تحويل التعهدات الدولية إلى أفعال وأعمال لإنقاذ الكرة الأرضية.

وأوضح النائب أحمد نويصر ، أن مصر دعت قادة العالم لأبعاد وتأثيرات قضية المناخ عن الصراعات الجيوسياسية والأزمات العالمية ، خاصة وأن الأضرار الناتجة عن التغيرات المناخية تضر الجميع بلا استثناء ، مما يؤدي أيضا إلى ضرر بالدول الغنية المتسببة في التغيرات المناخية مثلها مثل الدول النامية.

وأكد عضو مجلس النواب ،أن القيادة المصرية لقمة المناخ برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي ،تقدمت بعدد من المبادرات التي يجب العمل بها حتى يمكن إنقاذ كوكب الأرض من الدمار ، موضحا أنه من مصلحة الجميع التعاون في هذا الملف وتنفيذ التعهدات المالية التي أقرتها القمم السابقة.

وأوضح ، النائب أحمد نويصر ، أن استمرار قوة الدفع التي بدأت في باريس وامتدت لجلاسجو، بما يعكس أهمية امتداد الثقة بين الأطراف سواء الدول المتقدمة والنامية على حد السواء، ليؤكد أهمية العمل والتنسيق المتبادل.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه في مجال تحويل هذه التعهدات إلى مشاريع عملية تطبيق لإنقاذ الأرض ،مشيرا إلى أن المصريين يثقون في قدرة وقيادة الرئيس عبد الفتاح لقمة شرم الشيخ قفزه كبيرة.