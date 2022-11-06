نائب: مصر الحديثة بقيادة الرئيس السيسي دولة بناء وتعمير وتنمية حقيقية

أشاد النائب عمرو عكاشة عضو مجلس الشيوخ، بحجم الإنجازات التي شهدتها مدينة شرم الشيخ مدينة السلام التي تستضيف قمة المناخ بمشاركة أكثر من 150 رئيس وملك ورئيس حكومة بجانب أكثر من 40 ألف مشارك ومتطوع.

وأضاف النائب عمرو عكاشة فى بيان صحفى له ، أن العمل الذي شهدته شرم الشيخ دليل على قبول المصريين دائما التحديات وإنجاز عدد ضخم من المشروعات والفنادق الجديدة والساحات وقاعات المؤتمرات لاستقبال ضيوف مصر في زمن قياسي وفي أقل من عام.

وأكد النائب عمرو عكاشة ،أن مصر الحديثة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي دولة بناء وتعمير وتنمية حقيقية يستفيد منها الشعب المصري والعالم.

وشدد عضو مجلس النواب على أن الشعب المصري يقف خلف قيادته السياسية ،في كل التحديات وعبور الأزمات والتصدي لكل من يحاول عرقلة مسيرة التنمية في مصر.

وقال إن انطلاق اجتماعات قمة المناخ اليوم يحمل رسالة إلى معاول الهدم التي تريد القضاء على الانجازات وأن تعيد مصر إلى الوراء.

ودعا النائب عمرو عكاشة ،أبناء الشعب المصري بالعمل على إظهار مصر بمظهرها الحقيقي دولة ترحب بضيوفها وتكرمهم وتحميهم .