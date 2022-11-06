بالتزامن مع كوب 27.. أستاذ مناخ يوضح خطورة استخدام وسائل الطاقة التقليدية|فيديو

قال الدكتور شاكر أبو المعاطي، أستاذ المناخ، إن التغيرات المناخية تؤثر سلبيًا على المحاصيل الزراعية وذلك من خلال تغير مواعيد الزراعة بسبب تغير توقيتات الفصول، حيث تسبب مشكلات في المياه وتوفير الأصناف التي تتحمل هذه الإجهادات وانتشار الأمراض والحشرات في البيئة وغيرها.



وأضاف "أبو المعاطي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنه إذا لم يتم تقليل الانبعاثات والحد من استخدام وسائل الطاقة التقليدية سترتفع درجة الحرارة 2 درجة مئوية بحلول 2050 وهذا يعني عدم وجود زراعة وملوحة المياه والأراضي الخصبة وتقزم النباتات مما يؤدي إلى القضاء على إنتاجية المحاصيل الزراعية.



وفي سياق متصل، تنطلق بعد قليل فعاليات المؤتمر العالمي قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ op276، الذي تستضيفه مصر خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجاري، بحضور تمثل 197 دولة وأكثر من 120 قائد وزعيم ومسئول ورئيس.



وتشهد فعاليات اليوم، الأول لقمة المناخ cop27، جلسة الافتتاح الإجرائي لمؤتمر المناخ رقم cop27، التي يلقي خلالها ألوك شارما رئيس COP26 كلمة، يعقبها مراسم تسليم رئاسة المؤتمر إلى رئيس الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر المناخ السفير سامح شكري من رئيس COP26.





ومن المنتظر أن ينعكس مؤتمر المناخ على مصر بمكاسب على المستويات المحلية والدولية والبيئية والاقتصادية والسياسية، من خلال جذب الاستثمارات من شراكات دولية وإقليمية، والترويج السياحى، والترويج للمنتجات المصرية.