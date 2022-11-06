الاتحاد السكندري يكشف حقيقة ضم ثلاثي الأهلي

كشف محمد عمر المدير الرياضي لفريق الاتحاد السكندري حقيقة دخول فريقه في مفاوضات مع النادي الأهلي لبحث امكانية ضم زياد طارق ومحمد محمود وكريم الدبيس.

وقال محمد عمر في تصريحات اذاعية : "حتى هذه اللحظة لم يطلب الفرنسي زوران المدير الفني للفريق ضم أي صفقة".

وأضاف : "كان هناك اهتمام من جانب الاتحاد السكندري في ضم زياد طارق في بداية الموسم ولكن لم يحدث تفاوض حتى الآن لضمه في انتقالات يناير".

وأوضح : "أزمة حسام عاشور مع إدارة فريق الاتحاد السكندري في طريقها للحل، وجميع الأطراف ترغب في حسم الملف".

واختتم : "وجود مروان عطية في قائمة المنتخب سوف يضيف له الكثير، خاصة انه يتطور بشكل مميز مع الفريق".

