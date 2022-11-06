ألوك شارما يشيد بجهود مصر الكبيرة في استضافة مؤتمر (COP27)

وقال الدكتور ألوك شارما،رئيس مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP26) ، في كلمته خلال الجلسة الإجرائية الافتتاحية لأعمال الدورة الـ27 لمؤتمر تغير المناخ، إننا تمكنا من التوصل إلى "ميثاق جلاسكو" بشأن المناخ بسبب الرؤية الجماعية لأهمية هذا الأمر ، مشيرا إلى أنه بمساعدة كافة الدولة تم انجاز لائحة اتفاق باريس حيث تم إحراز تقدم غير مسبوق في مجال الوقود الأحفوري، فضلا عن التعهد بزيادة تمويل التكيف مع التغيرات المناخية.



وأضاف أن الدول اتفقت أيضا على ضرورة الدعم في مجال الخسائر والأضرار ، كما تعهدت أيضا بزيادة التمويل ونأمل أن يؤدي ذلك الى تقدم ملموس في مصر ، مذكرا بموافقة كل الأطراف على إعادة النظر في أهداف الحد من الانبعاثات بحلول 2030 بحيث تلتقي مع اتفاق باريس.

وتابع "شارما":" إننا تمكنا من إحراز تقدم خارج غرف التفاوض بالتزامات من قطاع الأعمال والتمويل لمواجهة تغير المناخ".

