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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بث مباشر.. مباراة تشيلسي وآرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي

تشيلسي ضد آرسنال
تشيلسي ضد آرسنال

يقدم موقع صدى البلد خدمة إخبارية متميزة لمتابعيه، حيث ننقل لكم بث مباشر مباراة تشيلسي وآرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي.

يواجه آرسنال الذي يضم بين صفوفه الدولي المصري محمد النني، اختبارا صعبا عندما يحل ضيفا على جاره تشيلسي، اليوم الأحد، في تمام الثانية ظهرا، على ملعب ستامفورد بريدج ضمن منافسات الجولة رقم 15 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ويتصارع آرسنال مفاجأة الموسم، مع حامل اللقب مانشستر سيتي، على الصدارة التي احتلها السيتيزين مؤقتا بفوزه على فولهام 2-1 مساء أمس، السبت، ليزيد من الضغوطات على آرسنال في مباراته على ملعب ستامفورد بريدج اليوم الأحد.

ويحتاج الجانرز لتحقيق الفوز، على تشيلسي لاستعادة الصدارة التي يحتلها منذ إنطلاق الموسم الجاري.

تشكيل آرسنال

حراسة المرمى: رامسديل.

الدفاع: بن وايت - ساليبا - جابرييل - تيرني.

الوسط: بارتي - تشاكا - أوديجارد.

الهجوم: ساكا - جيسوس - مارتينيلي.

تشكيل تشيلسي

حراسة المرمى: ميندي.

الدفاع: كوليبالي - سيلفا - أزبيليكويتا.

الوسط: كوكوريا - كوفاسيتش - جورجينيو - لوفتوس تشيك.

الهجوم: مونت - هافيرتز - سترلينج.

بث مباشر مباراة تشيلسي وآرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي

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