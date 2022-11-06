كريم شحاته: البنك الأهلي سينافس الكبار على لقب الدوري

أكد كريم حسن شحاته المدير الرياضي لفريق البنك الأهلي، أن فريقه لن يكتفي بالمنافسة على التواجد في المربع الذهبي خلال الفترة المقبلة.

وقال كريم حسن شحاته، في تصريحات إذاعية :"نرى أن فريق البنك الأهلي قادر على منافسة الأهلي والزمالك على لقب الدوري، حيث نملك قائمة رائعة من النجوم".

وأضاف : "التعاقدات في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة ستكون في اضيق الحدود، وقد نكتفي بضم صفقة واحدة سوبر".

وتابع : "نتعجب من تجاهل روي فيتوريا ضم أي لاعب من البنك الأهلي، رغم تألق محمد أبو جبل وأحمد ياسين وناصر منسي وكريم بامبو ومحمد هلال".