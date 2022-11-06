مشاهد مباراة تشيلسي وأرسنال مباشر الآن 0 - 0 فى الدوري الأنجليزي

بدأ عشاق الدوري الإنجليزى البحث عن مشاهدة مباراة تشيلسي وأرسنال مباشر اليوم ، إذ يلتقي تشيلسي مساء اليوم الأحد فريق أرسنال على ملعب ستامفورد بريدج ، ضمن الأسبوع الخامس عشر لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز .

يواجه آرسنال الذي يضم بين صفوفه الدولي المصري محمد النني، اختبارا صعبا عندما يحل ضيفا على جاره تشيلسي، اليوم الأحد، في تمام الثانية ظهرا، على ملعب ستامفورد بريدج ضمن منافسات الجولة رقم 15 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ويتصارع آرسنال مفاجأة الموسم، مع حامل اللقب مانشستر سيتي، على الصدارة التي احتلها السيتيزين مؤقتا بفوزه على أرسنال 2-1 مساء أمس، السبت، ليزيد من الضغوطات على آرسنال في مباراته على ملعب ستامفورد بريدج اليوم الأحد.

ويحتاج الجانرز لتحقيق الفوز، على تشيلسي لاستعادة الصدارة التي يحتلها منذ إنطلاق الموسم الجاري.

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يستضيف فريق تشيلسي نظيره أرسنال ، اليوم، الأحد على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن الأسبوع الخامس عشر لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز .

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يستضيف فريق تشيلسي نظيره أرسنال ، اليوم، الأحد، على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن الأسبوع الخامس عشر لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز .

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يستضيف فريق تشيلسي نظيره أرسنال اليوم، الأحد، على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن الأسبوع الخامس عشر لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز .

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وعن موعد مباراة تشيلسي اليوم ، فتنطلق المواجهة بين الفريقين في الساعة 2 مساء بتوقيت القاهرة 3 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

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