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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تحرير 1172 مخالفة مرورية في حملة موسعة بالقليوبية

حملة مكبرة
حملة مكبرة

شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية حملة مرورية مكبرة لضبط السيارات المخالفة وقائدي المركبات بدون رخصة قيادة، والدراجات النارية غير المرخصة، أسفرت الحملة عن تحرير 1172 مخالفة مرورية متنوعة، فيما تم إخطار النيابات المختصة فتولت التحقيق.

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تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد محمد أبوسعد مدير إدارة المرور، يفيد بشن حملة مرورية مكبرة لضبط السيارات المخالفة وقائدي المركبات بدون رخصة قيادة، والدراجات النارية غير المرخصة، وإزالة كافة المعوقات التى تعرقل الحركة المرورية والاختناقات على الطرق.


أسفرت الحملة بقيادة العقيد محمد سعد وكيل ادارة المرور وبقيادة العقيد محمد غيته رئيس مباحث المرور والعقيد مصطفي عطية رئيس عمليات المرور عن ضبط 1172 مخالفة مرورية، بينها 546 انتظار خاطئ للسيارات فى الطريق ما يعوق الحركة المرورية، و517 مخالفات متنوعة، وضبط 6 سائقين بدون رخصة قيادة، و4 آخرين يقودون بدون رخصة تسيير.


وتمكنت الحملة من سحب 6 دراجات نارية بدون رخص قيادة، وحجز دراجة غير مرخصة، وتحرير مخالفتين ملصقات، و88 تصالح فورى، وبلغت جملة المبالغ المحصلة فوريا 4400 جنيه.


كما تضمنت الحملة مطالع ومنازل الدائري بقليوب، وأسفرت عن تحرير 22 مخالفة متنوعة على نموذج 125، وسحب 19 رخصة تسيير وقيادة، وتحصيل 4150 جنيها مصالحات.

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