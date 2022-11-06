سوق المستعمل| بـ 50 ألف جنيه .. 5 سيارات شبابية .. صور

يقدم داخل السوق المصري للسيارات المستعملة أنواع مختلفة من السيارات، حيث تناسب هذه الإصدارات أذواق المصريين وتساعدهم علي المفاضلة بينهم واختيار الطراز الذى يناسب دخولهم الشهرية، خصوصا أن هذه السيارات تمتاز برخص ثمنها، وانخفاض استهلاكها للوقود، وتوافر قطع غيارها.

يقدم موقع صدى البلد قائمة بـ 5 سيارات شبابية أسعارها تبدأ من 50 ألف جنيه :

1-فيات 128 موديل 2006

تحتوي سيارة فيات 128 موديل 2006 على محرك سعة 1300 سي سي، مقترن بناقل حركة مانيوال، قامت السيارة بقطع مسافة تصل إلي 89999 ألف كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات خارجية أو داخلية "فبريقة"، وبهار رخصة سارية لمدة عام، وبها فرش جلد، وكاوتش جديد، وبطارية جديده.

تقدم سيارة فيات 128 موديل 2006 بسعر 50 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .

فيات 128 موديل 2006

2-تويوتا كورولا موديل 1999

تستمد سيارة تويوتا كورولا موديل 1999 قوتها من محرك 1300 سي سي، مدعوم بعلبة تروس مانيوال مكونة من 5 سرعات، وتقدم السيارة باللون الأحمر، قامت السيارة بقطع مسافة تصل إلي 200000 ألف كم، وبها دهانات خارجية، ولا يوجد بها أي دهانات داخلية، وتحتوي علي تكيف، ومرايات جانبية كهربائية، وسنتر لوك.

تعرض سيارة تويوتا كورولا موديل 1999 للبيع بسعر 105 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .

تويوتا كورولا موديل 1999

3-ميتسوبيشي لانسر بومه موديل 2008

تظهر سيارة ميتسوبيشي لانسر بومه موديل 2008 بمحرك سعة 1600 سي سي، مزود بعلبة تروس مانوال مكونة من 5 سرعات، وتقدم السيارة باللون النبيتي، وقامت السيارة بقطع مسافة تصل إلي 245 ألف كم، وبها دهانات خارجية عدا السف، ولا يوجد بها دهانات داخلية، وتحتوي علي عفشه جديدة، ودهان جديد، وفوانيس جديده.

يصل سعر سيارة ميتسوبيشي لانسر بومه موديل 2008 إلي 180 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة.

ميتسوبيشي لانسر بومه موديل 2008

4-سيات كوردوبا موديل 2006

تحصل سيارة سيات كوردوبا موديل 2006 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، متصل بناقل حكرة أوتوماتيك، وتقدم السيارة باللون الأخضر، وقامت بقطع مسافة تصل إلي 200000 ألف كم، ويوجد بها دهانات خارجية، ولا يوجد بها أي دهانات داخلية.

تتوافر سيارة سيات كوردوبا موديل 2006 بسعر 180 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .

سيات كوردوبا موديل 2006

5-فولكس فاجن بولو موديل 2011

تمتلك سيارة فولكس فاجن بولو موديل 2011 محرك سعة 1500 سي سي، مقترن بناقل حركة أوتوماتيك، وتقدم السيارة باللون الأسود، وقطعت السيارة مسافة تصل إلي 199999 ألف كم.

فولكس فاجن بولو موديل 2011

تأتي سيارة فولكس فاجن بولو موديل 2011 بسعر 195 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة.

