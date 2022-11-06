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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان شبرا الخيمة يطالبون المسئولين برصف الشوارع

صدى البلد

أرسل القارئ يحي المليجي شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من عدم رصف الشارع الذي يسكن به.

وقال في شكواه نعاني نحن سكان محطة عبد المقصود بشبرا الخيمة من تهالك الشارع وعدم رصفه منذ أكثر من 11 عام مما جعله غير ممهد ويحتاج الي الرصف في أسرع وقت للتواصل مع مقدم الشكوي على رقم 01225139669.


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية.

ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

شبرا الخيمة عدم رصف الشارع شكوى الخط الساخن 5731 حل مشاكل المواطنين

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