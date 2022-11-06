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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

"تطوير مصر" تشارك في مبادرات جديدة لوضع حلول عملية للحد من الانبعاثات

صدى البلد

تشارك شركة تطوير مصر- في قمة المناخ COP 27، كشريك استراتيجي للميثاق العالمي للأمم المتحدة - ، وذلك في إطار الحرص على دعم الجهود الرامية للحد من الانبعاثات الملوثة للبيئة، والتكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وفي ضوء استراتيجية الشركة لبناء مجتمعات مستدامة وذكية وسعيدة.

وقامت الشركة بالانضمام إلى الميثاق العالمي للأمم المتحدة - الشبكة المصرية Network Egypt UN Global Compact، وهو مبادرة تابعة للأمم المتحدة تم الإعلان عنها من قبل الامين العام للامم المتحدة، كوفي عنان عام 1999، وتم اطلاقه عام 2000.

ويعد الميثاق أكبر مبادرة على مستوى العالم تستهدف العمل على تشجيع القطاع الخاص على تبني وتطبيق مبادئ الاستدامة والمسئولية المجتمعية فيما يقوم به من أعمال من أجل ترسيخ مفهوم الاستثمار المسئول حيث يقوم بتعميم عشرة مبادئ رئيسية منبثقة من أربعة محاور عمل هي حقوق الانسان والبيئة والعمالة ومحاربة الفساد، اضافة الى تشجيع الشركات وتحفيز الإجراءات لدعم أهداف التنمية المستدامة.

وتعمل الشبكات الدولية للميثاق ومن بينها مصر على تحقيق أهدافها من خلال بناء قدرات القطاع الخاص لتمكينه من تطبيق إجراءات الحوكمة السليمة وتبنى سياسات وبرامج مسئولة نحو المجتمع، واتخاذ الإجراءات ووضع السياسات التي تعكس الالتزام بالمحافظة على البيئة وكذلك وضع آليات ونظم تدعم بيئة عمل جاذبة غير متحيزة ومحفزة للنمو بالإضافة إلى تمكين الشركات من تحقيق أهداف التنمية المستدامة وذلك من خلال بناء القدرات ووضع الآليات والسياسات والدعوة الى تغيير حوار مفتوح بين قطاعات الدولة للعمل على إيجاد حلول قد تتضمن تغيير فى السياسات العامة اضافة الى تبادل الخبرات الدولية وتوفير التعلم من النظراء.

ومن المقرر أن تعلن الشركة خلال فعاليات قمة المناخ، عن الانضمام لعدة مبادرات أطلقها الميثاق العالمي للأمم المتحدة الشبكة المصرية كما انه من المقرر أن تشارك في عدد من الاجتماعات والجلسات المغلقة التي ينظمها الميثاق العالمي للأمم المتحدة، والتي تدور حول عدد كبير من الموضوعات بما في ذلك تغير المناخ، وكيفية الوصول إلى صافي الانبعاثات الصفري.

وقال الدكتور أحمد شلبي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة: حرصنا  على المشاركة في فعاليات قمة المناخ COP 27 من خلال هذه الشراكة لأهمية الحدث في وضع حلول علمية وعملية للحد من الانبعاثات الملوثة للبيئة.

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