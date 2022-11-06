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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| 55 ألف جنيه زيادة فى قيمة سيتروين سي إليزيه الجديدة .. سعر أوبل كورسا موديل 2023

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

طرحت سيارة سوزوكي سيلاريو لأول مرة في مصر في منتصف عام 2006، واستمر تقديم السيارة حتي عام 2013، ونالت هذه السيارة علي أعجاب المصريين لما تحتوي علية من مميزات وتكنولوجيات تتماشي مع سعر طرحها في الأسواق .

قدمت سيارة هوندا سيفيك للأسواق عام 1972 وكانت في ذلك الوقت في جيلها الأول، واستمر إنتاج السيارة حتي وصلنا إلي سيارة اليوم هوندا سيفك موديل 1995، والتي قدمت ضمن طرازات الجيل الخامس من إنتاجات شركة هوندا وبدأت في عام 1992 واستمر الإنتاج حتي عام 1995، ونالت السيارة إعجاب المصريين لما تمتلكه من مميزات منها، رخص ثمنها، وتوافر قطع الغيار الخاصة بها.

ينتشر في سوق المستعمل للسيارات العديد من إصدارات شركة فيات للسيارات، التي تناسب جميع أفراد المجتمع المصري واحتياجاته، وتساعدهم علي قضاء احتياجهم والتنقل من مكان لأخر بمنتهي السهولة، ومن هذه الأنواع فيات شاهين موديل 1997 لما تحتوي عليه من مميزات منها، رخص ثمنها، وانخفاض استهلاكها للوقود، وتوافر قطع الغيار الخاصة بها.

تأسست شركة أوبل الألمانية لصناعة السيارات في 21 يناير من عام 1899، وبدا في صناعة السيارات منذ عام1866، وبالتالي أنتشر في السوق المصري للسيارات أنواع مختلفة من طرازات شركة أوبل، وتناسب تلك الإصدارات مختلف أذواق المواطنين المصريين لما تتميز به من تكنولوجيات حديثة ومن هذه السيارة أوبل كورسا موديل 2023.

شهدت أسواق السيارات الفترة الماضية عدم استقرار في أسعار السيارات موديل 2022، وذلك يعود إلي عدة أسباب منها، زيادة سعر الدولار ونقص الشرائح الإلكترونية التي تدخل في صناعة السيارات، وبالتالي هناك إصدارات سيارات ارتفع ثمنها وأخرى انخفض ثمنها خلال الفترة الماضية، وهناك أسعار طرازات لم تتأثر منها، سوبارو امبريزا موديل 2022 .

أعلنت لجنة معرض قوانجتشو للسيارات المنظمة عن تأجيل دورة عام 2022 من المالمعرض نتيجة الاصابات المنتشرة والمتكررة بـ COVID-19 في مدينة قوانجتشو الصينية.

تتنافس شركات تعديل السيارات علي إضافة محركات كهربائية للسيارات الكلاسيكية القديمة، وذلك لاحيائها من جديد علي الطريق وتجنب اختفائها من علي الطريق.

شهد سوق السيارات المصري ، ارتفاع أسعار متتاليا من قبل الوكلاء على أسعار طرازات علاماتهم التجارية، بسبب قلة المعروض من السيارات، نتيجة زيادة أسعار صرف الدولار أمام الجنيه المصري، إضافة إلى استمرار الحرب الروسية الأوكرانية .

أعلنت عدد من شركات السيارات مؤخرا عددا من الزيادات الجديدة ضمن زيادات شهر نوفمبر الجارى ، بسبب نقص عدد السيارات المعروضة لدى الوكلاء نتيجة الأزمات العالمية المتتالية على الأسواق العالمية، وعدم استيراد مركبات جديدة ، بالإضافة لزيادة أسعار سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري خلال الفترة الماضية.

أعلن وكيل شركة سيتروين عن رفع أسعار السيارة طراز سي إليزيه موديل 2023 ، والتى تنتمى إلى فئة السيارات السيدان داخل السوق المحلية ، بزيادة سعرية بلغت 45 ألف جنيه إلى 55 ألف جنيه .

 

 

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