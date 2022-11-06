عبدالفتاح العاصي يعتذر عن عدم الاستمرار في مهام منصبه مساعدا لوزير السياحة

تقدم عبد الفتاح العاصي، بالاعتذار، عن عدم الاستمرار في مواصلة مهام عمله مساعداً لوزير السياحة والآثار لشئون الرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية؛ نظراً لظروف شخصية.

ومن المتوقع أن تقوم وزارة السياحة والآثار، بتنظيم حفل تكريم له بعد الانتهاء من فعاليات استضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP 27.

يعد عبدالفتاح العاصي أحد القيادات الهامة والمتميزة التي أثبتت كفاءتها في العمل بالوزارة وله خبرات واسعة في مجال القطاع الفندقي والمنشآت السياحية، وقام بجهود في تطوير العمل بالقطاع.

وشغل عبد الفتاح العاصي مناصب عدة في الوزارة منها رئيس قطاع الرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية، ثم بعد بلوغه السن القانونية تم تعينه مساعد للوزير لشئون الرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية للاستفادة من خبراته وليتسنى له استكمال متابعة مهام عمله المرتبطة بالقطاع، وتم تجديد ذلك ثلاث مرات.