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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طالبان: الإعلان قريبا عن انتهاء أعمال الحكومة المؤقتة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال المتحدث باسم حكومة حركة طالبان الأفغانية، ذبيح الله مجاهد اليوم الأحد، إن الإعلان عن انتهاء أعمال الحكومة المؤقتة في أفغانستان سيتم قريبا.

وأضاف ذبيح الله مجاهد في مؤتمر صحفي في العاصمة كابول عقب عودته من زيارته إلى تركيا، أن الجهود جارية لإنهاء أعمال الحكومة المؤقتة لطالبان في المستقبل القريب وخلق ظروف جديدة في البلاد، وفق ما نقلته قناة "طلوع نيوز" الأفغانية.

ولم يقدم️ المتحدث باسم حركة طالبان تفاصيل عن موعد انتهاء عمل حكومة طالبان، كما لا يزال من غير الواضح ما هو نوع نموذج الحكومة الذي سيتم إنشاؤه في أفغانستان بعد الحكومة المؤقتة.

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وكانت حكومة حركة طالبان أعلنت السيطرة على أفغانستان منتصف أغسطس 2021 بعد انسحاب القوات الأمريكية والأجنبية.

وفي مطلع سبتمبر من العام الماضي، أعلنت حركة طالبان عن تشكيل حكومة مؤقتة لتصريف الأعمال برئاسة الملا محمد حسن آخوند.

ولم تعترف دول العالم بعد بهذه الحكومة المؤقتة وشرعية حكومة طالبان، فيما وجهت الدول والمنظمات الحقوقية انتقادات للحركة بسبب موقفها من حقوق النساء وتعليم الفتيات، فضلًا عن غياب الأحزاب السياسية عن تشكيل الحكومة المؤقتة.

تعاون مع تركيا

وحول نتائج زيارته إلى تركيا، أكد ذبيح الله مجاهد، أن "هذه الزيارة ستفتح نافذة جديدة للتعاون التركي والاستثمار في أفغانستان".

وقال إنه "جرى خلال هذه الزيارة مناقشة مشاكل اللاجئين الأفغان الذين يعيشون في تركيا".

وأضاف المتحدث باسم حكومة طالبان المؤقتة، أنه ناقش خلال زيارته مع وزير المالية التركي الاستثمار في قطاعي الزراعة والتعدين في أفغانستان.
 

أفغانستان طالبان حركة طالبان تركيا ذبيح الله مجاهد

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