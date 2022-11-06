قضية ملحة وطارئة.. وفد جورجيا: نشكر الرئيس السيسي على استضافة قمة المناخ

التقى موقع “صدى البلد”، مجموعة من المشاركين بقمة المناخ من وفد جورجيا، والذين أشادوا بافتتاح قمة المناخ في شرم الشيخ.

وتحدث لـ “صدى البلد” "كاخاليوس"، أحد الممثلين عن الوفد، قائلًا "نأمل أن تكون قمة المناخ في مصر أحد أفضل القمم التي انعقدت في تاريخ مكافحة التغير المناخي، فنحن عازمون على تحقيق إنجازات شتى في العديد من الجوانب المطروحة على أجندة القمة، خاصة في جانب تنفيذ البنود التي كانت مطروحة في قمة جلاسكو".

وتابع "أكبر تحدٍ في جورجيا فيما يتعلق بقضية المناخ يكمن في تخصيص الموارد والبنية التحتية اللازمة لمكافحة التغير المناخي، والعام الراهن شهدنا حرائق كثيرة في أماكن متفرقة من العالم".

وأضاف “نشكر الرئيس السيسي على استضافة قمة المناخ التي شهدت افتتاحًا رائعًا، ونشكر مصر على دعمها لقضية ملحة وطارئة مثل قضية المناخ، ونأمل في استمرار المناقشات والحوار طيلة انعقاد القمة”.