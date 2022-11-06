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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

هيئة الدواء تكرم الشركات الحاصلة على الاعتمادات الأوروبية لممارسات التصنيع الجيد حديثا

الدكتور تامر عصام
الدكتور تامر عصام

كرمت هيئة الدواء المصرية، مصانع الأدوية الحاصلة حديثاً على الاعتمادات الأوروبية لممارسات التصنيع الجيد؛ لتنضم بذلك إلى قائمة المصانع المصرية المتميزة، والحاصلة على تلك الاعتمادات الدولية سابقاً، وذلك في إطار حرص الهيئة على تشجيع ودعم الصادرات المصرية من المستحضرات والمستلزمات الطبية لتعميق نفاذ الدواء المصري لمختلف دول العالم وفتح أسواق جديدة وزيادة التنافسية العالمية.

وخلال الحفل، سلَّم الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، درع الهيئة لكل من: مدير عام شركتي ماركيرل للصناعات الدوائية وأم. دي. أي فارما - بعد حصول مصنعي المستحضرات الهرمونية ومستحضرات الاستنشاق على الاعتماد الأوروبي، وكذلك رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لمجموعة شركات جلوبال - بعد حصول مصنع الشركة على ذات الاعتماد الأوروبي.

وخلال كلمته، أكد رئيس هيئة الدواء المصرية أنه بعد نجاح الصناعة الدوائية المصرية في تأمين احتياجات السوق الدوائي المصري؛ فقد أصبح التوسع في الحصول على الاعتمادات الدولية هو أهم محاور العمل على زيادة نفاذ المستحضرات الدوائية المصرية للأسواق العالمية.

وأشار رئيس الهيئة إلى حرص الهيئة على تقديم حزم تشجيعية مستمرة لمختلف الشركات والمصانع التي ستتمكن من اجتياز الاعتمادات الدولية الهامة خلال المرحلة المقبلة.

ومن جهتهم، أكد القائمون على المصانع المشاركة، أهمية الدعم الفني الذي تقدمه الهيئة؛ لصناعة الدواء، وكذلك التحديث المستمر لقواعد وإجراءات العمل لتواكب المستجدات العالمية؛ وهو ما انعكس بشكل إيجابي على تطور تلك الصناعة بشكل يواكب المعايير الدولية والعالمية.

يأتي ذلك في إطار رؤية مصر 2030، ومستهدفات الدولة المصرية للارتقاء بالصادرات المصرية في كل القطاعات- متضمنة قطاع الدواء- للوصول إلى 100 مليار دولار صادرات.

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