صعد للمركز الثالث.. نيوكاسل يونايتد يكتسح ساوثهامبتون برباعية في الدوري الإنجليزي

اكتسح فريق نيوكاسل يونايتد نظيره ساوثهامبتون برباعية مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي.

تقدم ميجيل أليميرون بهدف في الدقيقة 35 لصالح نيوكاسل، ثم أضاف كريس وود الهدف الثاني في الدقيقة 58، ثم سجل ويللوك الهدف الثالث في الدقيقة 62، وأحرز رومان بيرود هدف ساوثهامبتون الوحيد فى الدقيقة 89، قبل أن يسجل برونو جماريش الهدف الرابع لـ نيوكاسل في الدقيقة 91.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد فريق نيوكاسل إلى النقطة 27 محتلاً المركز الثالث، بينما يتوقف رصيد فريق ساوثهامبتون عند النقطة 12 محتلاً المركز الثامن عشر.