قمة المناخ.. وزيرة الثقافة: ضيوف شرم الشيخ منبهرون بالمدينة.. فيديو

قالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إنها تتواجد حاليا في مدينة شرم الشيخ لمتابعة فعاليات الوزارة ضمن قمة المناخ كوب 27.

وأضافت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "وزارة الثقافة ستشارك في القمة من ندوات ومعارض للحرف التراثية في أكثر من موقع فضلا عن عروض الفلكلور في 5 مواقع بشكل يومي".

وأشارت: "ضيوف شرم الشيخ منبهرون بالمدينة، وبالأشياء التي حدثت فيها وبالجو العام للمدينة"، موضحه: "رئيس إحدى الدول الأفريقية بمجرد دخوله مطار شرم الشيخ قال شيء مبهر، وكانت أول زيارة له لمدينة شرم الشيخ".

وأوضحت: "الضيوف كثيرة جدا وهناك مجموعة كبيرة من السادة الوزراء يبادلون الاستقبالات"، مشيره: "مفيش نوم والناس سعيدة بتشتغل بقلب جامد وفرحانة ومش بيفكروا في أي تعب وسعداء بالحالة الموجودة".

