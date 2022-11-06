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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قمة المناخ.. وزيرة الثقافة: ضيوف شرم الشيخ منبهرون بالمدينة.. فيديو

نيفين الكيلاني
نيفين الكيلاني

قالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إنها تتواجد حاليا في مدينة شرم الشيخ لمتابعة فعاليات الوزارة ضمن قمة المناخ كوب 27.

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مطارا القاهرة وشرم الشيخ يسجلان أعلى نسبة تشغيل باستقبال وفود قمة المناخ

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على هامش قمة المناخ.. حفلات غنائية لفرق الدول المشاركة في شرم الشيخ

وأضافت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "وزارة الثقافة ستشارك في القمة من ندوات ومعارض للحرف التراثية في أكثر من موقع فضلا عن عروض الفلكلور في 5 مواقع بشكل يومي".

 

وأشارت: "ضيوف شرم الشيخ منبهرون بالمدينة، وبالأشياء التي حدثت فيها وبالجو العام للمدينة"، موضحه: "رئيس إحدى الدول الأفريقية بمجرد دخوله مطار شرم الشيخ قال شيء مبهر، وكانت أول زيارة له لمدينة شرم الشيخ".

وأوضحت: "الضيوف كثيرة جدا وهناك مجموعة كبيرة من السادة الوزراء يبادلون الاستقبالات"، مشيره: "مفيش نوم والناس سعيدة بتشتغل بقلب جامد وفرحانة ومش بيفكروا في أي تعب وسعداء بالحالة الموجودة".
 

قمة المناخ وزيرة الثقافة شرم الشيخ الدكتورة نيفين الكيلاني مدينة شرم الشيخ مؤتمر المناخ كوب 27 مؤتمر المناخ

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