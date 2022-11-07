COP27.. الاحترار يفاقم أزمة التصحر ويهدد ملايين البشر| ماذا تقدم شرم الشيخ لمواجهته؟

انطلقت أمس فعاليات قمة المناخ COP 27، حيث تسلم وزير الخارجية سامح شكري رئاسة الدورة الـ27 من مؤتمر المناخ من رئيس "كوب 26" الدكتور ألوك شارما، فيما شارك بالمؤتمر العديد من القادة والنشطاء والمسئولين، لطرح الرؤى حول الخاصة بإيجاد حلول لأزمة تغير المناخ وتداعياتها ومن أبرزها مشكلة التصحر التي تفاقمت بسبب أزمة التغيرات المناخية.

التصحر سبب انهيار الامبراطوريات

وساهم التصحر بشكل كبير في تاريخ البشرية وسبب انهيار العديد من الإمبراطوريات الكبيرة وتشريد سكانها المحليين، ولكن اليوم، تقدر وتيرة تدهور الأراضي الصالحة للزراعة بمعدل يتراوح بين 30 و 35 ضعفا عن المعدل التاريخي، وقد يُشرد نحو 50 مليون شخص خلال السنوات العشر القادمة بسبب التصحر.

التصحر

ما هو التصحر؟

التصحر وفقاً لتعريف الأمم المتحدة فالتصحر عبارة عن الأراضي في المناطق القاحلة وشبه القاحلة والجافة شبه الرطبة و هو ظاهرة تصنف بين أكبر التحديات البيئية في عصرنا بسبب التدهور المستمر للنظم الإيكولوجية للأراضي الجافة بسبب الأنشطة البشرية بما في ذلك الزراعة غير المستدامة، والتعدين، والرعي الجائر، وقطع الأراضي بوضوح والتغيرات المناخية.

ويقوم الهدف 15 من أهداف التنمية المستدامة التي وضعتهم الأمم المتحدة في عام 2015 على ”حماية النظم الإيكولوجية البرّية وترميمها وتعزيز استخدامها على نحو مستدام، وإدارة الغابات على نحو مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف تدهور الأراضي وعكس مساره، ووقف فقدان التنوع البيولوجي“، فالعالم بأكمله يواجه عدد من التحديات بسبب التصحر وتدهور الأراضي والجفاف، ولا سيما أفريقيا وأقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية.

و في إطار الجهود الحالية لرئاسة واستضافة مصر لقمة المناخ COP 27 بمدينة شرم الشيخ، والتي انطلقت اليوم الأحد، وسط دعوات متزايدة للدول الغنية بتعويض الدول الأفقر والأكثر عرضة لتبعات تغير المناخ، و تتضمن أجندة فعاليات قمة المناخ cop 27 تنظيم مجموعة من الأيام المتخصصة خلال فعاليات المؤتمر حيث تعتبر الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف أن هذه الأيام المواضيعية تعد جزءاً من الجهود المبذولة لتعزيز العمل المناخي.

ارتفاع الحرارة يفاقم التصحر

في هذا الصدد قال الدكتور أشرف فياض، أستاذ الاقتصاد الزراعي بمركز بحوث الصحراء بمركز البحوث الزراعية، إن النهضة الصناعية التي حدثت في أوروبا في القرن التاسع عشر جاءت على حساب البيئة.

ونتيجة لعدم تطور التكنولوجيا وقتها فلم نستطيع من الحد من الانبعاثات الكربونية التي جاءت نتيجة التصنيع، وبالتالي كلما ترتفع درجة الحرارة يزداد جفاف الأرض، والتربة الزراعية تقل قدرة إنتاجها بسبب إرتفاع منسوب مياه البحر وبالتالي تزداد الملوحة في التربة خاصة في الأراضي المنخفضة مثل دلتا النيل و المناطق الشاطئية، فضلاً عن تأثر القدرة الإنتاجية للنبات وبالتالي قدرة الغذاء تتأثر وبالتالي الدول المستوردة للغذاء تتأثر،إن معدلات سقوط الأمطار تتغير أيضاً ويحدث جفاف، وبالتالي كلما زادت الانبعاثات حدثت صوبة زجاجية حول العالم.

التصحر إحدى مشكلات التأثيرات المناخية

دول الجنوب المتضرر الأكبر

وقال الدكتور أشرف فياض خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، إن دول الجنوب تأثرت بشكل أكبر لأن بها هشاشة في كيفية استخدام الموارد بعكس الدول الصناعية في الشمال التي لها قدرات معرفية و مالية وتكنولوجية بالذات كندا والولايات المتحدة وأوروبا ،وبالتالي دول الجنوب تتأثر أكثر لهدم وجود تنظيم مجتمعي وموارد مالية وتكنولوجية.

وأشارإلى أنه في كوب 26 بجلاسكو كانت هناك مناقشات حول أن مؤشرات انخفاض درجة حرارة الأرض لا تسير في طريقها الصحيح نتيجة سياسات بعض الدول واستمرار التعدي على البيئة، لافتاً إلى أن التحدي الذي واجه كوب 26 هو اتخاذ اجراءات تحد من درجة حرارة الأرض، وبالتالي فإن الأمل معقود على (cop27) حيث لا تستطيع لاي دولة أن تتعامل بمفردها في هذا التحدي الكوكبي لأن الظاهرة تؤثر على مستوى الأقاليم وبالتالي يجب أن يكون هناك تعاون عالمي.

واختتم أن مصر ليست مسؤولة عن الانبعاثات، وبالتالي دول الشمال هي المسئولة عن دفع التعويضات للدول المتأثرة ومن حق الدول في الجنوب أن تقوم بتنمية اقتصادية مثل دول الشمال ولكن يجب المحافظة على البيئة، لضمان حق الأجيال القادمة والتعويضات يجب ألا تكون اقل من 300 الى 400 مليار دولار في ظل التضخم وكوڤيد 19 والأزمة الروسية الاوكرانية.