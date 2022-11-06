الأزمات الغذائية تتفاقم.. الهند تقرر تخفيض حصتها من صادرات السكر للعالم

خفضت الهند، وبشكل حاد، حصتها من صادرات السكر لعام 2022-2023؛ الأمر الذي قد يفاقم توقعات السوق العالمية المعرضة لضغوط بالفعل، بسبب خلل سلسلة الإمدادات في البرازيل، وهي أكبر دولة مصدرة في العالم.

الحكومة الهندية طلبت من المطاحن، بيع 6 ملايين طن في السوق الخارجية بحلول 31 مايو، وفق إخطار وزارة الصناعات الغذائية؛ مما يشير إلى أنها قد تواصل السماح بمزيد من الشحنات حتى أكتوبر 2023، ووصلت الحصة الإجمالية لصادرات 2021-2022 إلى ما يقدّر بـ11.2 مليون طن.

وتأتي هذه الخطوة في وقت أصبح فيه العالم متعطشاً لإمدادات السكر، حيث تشهد البرازيل هطول أمطار غزيرة، وتراجع معدلات تكسير قصب السكر، كما قفزت العقود الآجلة للسكر الخام في بورصة نيويورك بأكثر من 6% منذ أواخر أكتوبر، وقد يرتفع أكثر بعد إعلان الهند، التي تنافس البرازيل، كأكبر منتج للسكر في العالم.

وقد أفادت وكالة "بلومبرج نيوز"، بأن الهند تدرس السماح بتصدير 6 ملايين طن في الشريحة الأولى، ونحو 3 ملايين طن في الشريحة الثانية، وهذا يستند إلى وتيرة الإنتاج.

وكانت صادرات السكر من الهند غير منظمة، لكن فرضت الحكومة الهندية قيودا، خلال العام الماضي؛ لضمان وجود إمدادات محلية كافية، بعد إثارة المخاوف المتعلقة بالإنتاج.

كما أعلنت الحكومة، تمديد هذه القيود حتى أكتوبر 2023، ومع ذلك، فإن القيود لا تنطبق على المبيعات الموجهة إلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بموجب بعض الحصص.

ويتوقع أن يصل إنتاج السكر في الهند إلى 35.5 مليون طن هذا العام، وفقاً لجمعية مصانع السكر الهندية.

كما تعد إندونيسيا وبنجلاديش وماليزيا والإمارات من بين عملاء الهند، فضلاً عن أنها تعد أكبر مستهلك للسكر في العالم.

ومن جهته، قال العضو المنتدب لإحدة الشركات التي تداولت نحو 500 ألف طن من السكر في الأسواق المحلية والخارجية في موسم 2021-2022: إن مصانع السكر الهندية تعاقدت بالفعل على تصدير ما يصل إلى 2.2 مليون طن.