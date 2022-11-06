العرابي: سامح شكري يمتلك من الكفاءة والخبرة لإدارة مؤتمر المناخ جيدًا

قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن وزير الخارجية سامح شكري استلم رئاسة مؤتمر شرم الشيخ للمناخ من وزير خارجية بريطانيا؛ لأن مصر هي الدولة المستضيفة للمؤتمر، مشيرًا إلى أن سامح شكري يمتلك من الكفاءة والخبرة والمعرفة التي تمكنه من إدارة هذا المؤتمر بشكل جيد، بما يفيد مصر والعالم.

وأضاف "العرابي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم الشواربي، ببرنامج "حوار واستثمار"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن مؤتمر المناخ الدولي يسير اليوم بشكل جيد حتى الآن، حيث شهد اليوم الأول منه، اجتماعات فنية، وغدًا سيشهد اجتماعات للقادة لدول.

ولفت إلى أن العالم أجمع ينظر إلى مصر هذه الأيام، لكي يرى مخرجات مؤتمر شرم الشيخ للمناخ، لأن الكرة الأرضية تتعرض لمشاكل كثيرة، ومن الضروري التوصل إلى حل لمواجهة التغيرات المناخية.



دبلوماسي: مؤتمر المناخ يُشكل دعاية كبيرة لمصر بصورة غير مباشرة

قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن مؤتمر المناخ حقق الكثير لمصر ويسير بشكل جيد حتى الآن، وهناك قدر كبير من الرضا من الوفود المشاركة، وهذا في حد ذاته نجاح كبير جدًا لاستضافة مصر للمؤتمر.

وأضاف "العرابي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم الشواربي، ببرنامج "حوار واستثمار"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن مردود استضافة مصر لمؤتمر المناخ كبير للغاية، خاصة وأن العالم كله متواجد في مصر من خلال وسائل الإعلام الدولية والوفود المشاركة، مشيرًا إلى أن هذا المؤتمر يُشكل دعاية كبيرة لمصر بصورة غير مباشرة.

وأوضح أن مؤتمر المناخ سيشهد التأكيد على التزامات الدولة الكبرى في مساعدة الدول النامية لمواجهة التغيرات المناخية، مشيرًا إلى أن فكرة التواجد الكبير في المؤتمر يشكل اهتماما بالتغيرات المناخية، ومن الضروري ترجمة هذا الاهتمام لقرارات لمساعدة الدولة المتضررة من التغيرات المناخية خلال الفترة المقبلة.





وزير الخارجية الأسبق عن مؤتمر المناخ: بداية انفراجة في أزمة سد النهضة

قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن مؤتمر المناخ الدولي ينعكس بشكل إيجابي على السياحة في مصر خاصة خلال موسم الشتاء، لا سيما وأن الدول الأوروبية تشهد بعض الأزمات خلال موسم الشتاء، وهناك رغبة في القدوم لمصر لقضاء فصل الشتاء في مصر.

وأضاف "العرابي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم الشواربي، ببرنامج "حوار واستثمار"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن لحرب الروسية الأوكرانية أثرت بشكل مباشر على الظروف المعيشية للدول الأوروبية؛ والمواطن الأوربي يفكر في اختيار مكان لقضاء فصل الشتاء، حتى انتهاء الأزمة الروسية التي أثرت عليه بشكل سلبي.

وأوضح أن مؤتمر المناخ سيشهد لقاءات ثنائية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي مع قادة دول العالم بما يحقق مصلحة مصر، مشيرًا إلى أن جدول الرئيس مزدحم للغاية، مضيفًا أن رئيس وزراء إثيوبيا جاء اليوم إلى شرم الشيخ، متمنيًا ان يكون هذا المؤتمر بداية الوصول إلى انفراجة في أزمة سد النهضة.