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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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نورهان خفاجي: شرم الشيخ أصبحت مدينة خضراء وصديقة للبيئة

نورهان خفاجي
نورهان خفاجي

قالت نورهان خفاجي الكاتبة الصحفية بموقع صدى البلد؛ إن شرم الشيخ اليوم انتهت من جميع التجهيزات وتحولت إلى مدينة خضراء بالكامل، بالإضافة إلى أنها أصبحت مدينة صديقة للبيئة، وذلك ليس شعار ولكن بشكل واقعي وملموس، بجهود وتعليمات من رئيس الجمهورية حتى تكون جاهزة لقمة المناخ.

وأضافت نورهان خفاجي خلال مداخلها هاتفيه على قناة ctv الفضائية في برنامج في النور؛ أن شوارع مدينه شرم الشيخ بالكامل تم رصفها بمواد صديقة للبيئة كما زاد انتشار الاتوبيسات التي تعمل بالطاقة النظيفة بالإضافة إلى انتشار كبير لـ"جرين تاكسي" لتوصيل الوفود القادمة لشرم الشيخ وعددهم حوالي 40,000 مشارك بالإضافة إلى زيادة الرقعة الخضراء في الميادين والساحات .

وأوضحت الكاتبة الصحفية؛ أن ما يزيد عن 20 % من مدينه شرم الشيخ تعمل بالطاقه الشمسية علاوه على أن توفير أكثر من 6000 غرفه فندقيه بالإضافة إلى الإستعداد الكامل للقاعات.

https://fb.watch/gDg7SkYb96/

 

شرم الشيخ مدينة خضراء الاتوبيسات الطاقة النظيفة جرين تاكسي الطاقة الشمسية مؤتمر المناخ

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