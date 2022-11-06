بأسهل الخطوات.. طريقة عمل طاسة السجق بالجبنة

إذا كنت من محبي الأكلات الغير تقليدية، نقدم لك اليوم طريقة عمل طاسة السجق بالجبنة بأسهل الخطوات وبمذاق شهي.

1 - معلقة دقيق، ومكعب زبدة صغير، أو نقطتين زيت ونشوح الدقيق في النار في طاسة أو مقلاية إلى أن يتحول له إلى بني.

2 - نضع نصف كوب لبن على الدقيق في النار ثم نقلبه إلى أن يصبح ثقيلا.

3 - نضع من ربع إلى نصف كوب كريمة طبخ.

4 - نقلب، ثم نرمي ربع كوباية جبنة شيدر او شيدر ورومي، (ولا يفضل الموزاريلا لأنها بتكلكع في الطاسة)، ثم نضع معلقة ملح.

5 - نقطع السجق قطع صغيرة ونرميه في الطاسة.

وبالهنا والشفا.