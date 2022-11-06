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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بأسهل الخطوات.. طريقة عمل طاسة السجق بالجبنة

صدى البلد

إذا كنت من محبي الأكلات الغير تقليدية، نقدم لك اليوم طريقة عمل طاسة السجق بالجبنة بأسهل الخطوات وبمذاق شهي.

1 - معلقة دقيق، ومكعب زبدة صغير، أو نقطتين زيت ونشوح الدقيق في النار في طاسة أو مقلاية إلى أن يتحول له إلى بني.  

2 - نضع نصف كوب لبن على الدقيق في النار ثم نقلبه إلى أن يصبح ثقيلا.

3 - نضع من ربع إلى نصف كوب كريمة طبخ.

4 - نقلب، ثم نرمي ربع كوباية جبنة شيدر او شيدر ورومي، (ولا يفضل الموزاريلا لأنها بتكلكع في الطاسة)، ثم نضع معلقة ملح.

5 - نقطع السجق قطع صغيرة ونرميه في الطاسة.  

وبالهنا والشفا.

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