نواب المصري الديمقراطي يشاركون في مؤتمر البرلمان الدولي للمناخ بالاقصر

شارك عدد من أعضاء الهيئة البرلمانية للمصري الديمقراطي الاجتماعي بمؤتمر البرلمان الدولي للمناخ المنعقد بالأقصر بحضور عدد من البرلمانيين والخبراء من 20 دولة.

تحدثت الدكتورة مها عبدالناصر، عضو البرلمان ونائب رئيس الحزب للشؤون المالية والادارية في الجلسة الثانية للمؤتمر عن التغيرات المناخية وأثرها على الدول، وأوضحت في كلمتها الأخطار التي تتعرض لها مصر من أول التربة التي تضررت بشدة في منطقة الدلتا بسبب زيادة الملوحة بها إلى الأخطار المحتملة بسبب ارتفاع منسوب سطح البحر الذي يتضرر منه 3 مدن أولهم الإسكندرية المعرضة لغرق ٣٠% من مساحتها بالإضافة الى رشيد و بور سعيد مما سيسبب أضرارا غير مسبوقة لمصر.

و في نهاية الكلمة طالبت بالتدخل الفوري للحد من الانبعاثات والالتزام بكل ما يتطلبه ذلك لحماية مقدرات الدول من تأثير التغيرات المناخية.

بينما تحدث النائب دكتور فريدي البياضي عضو مجلس النواب؛ ونائب رئيس الحزب للشؤون الخارجية، قائلاً: إن مصر لديها العديد من الإمكانات للتحرك بقوة و بخطوات أسرع نحو قضايا تغير المناخ، ودعم ملفات الطاقة المتجددة والنظيفة، كما أننا ننعم بالمصادر الطبيعية للطاقة المتجددة كالشمس والرياح.

واستطرد النائب قائلاً : لا يوجد أفضل من هذا الوقت بالنسبة لمصر خصوصاً و نحن نشرف باستضافة مؤتمر المناخ الدولي اليوم في الأقصر، وغداً نستقبل مؤتمر الأطراف ٢٧ في شرم الشيخ.

واختتم البياضي كلمته قائلاً: أتمنى ألا تنتهي هذه المؤتمرات بأحاديث جميلة و تنظير عميق ؛ لكن علينا مسؤولية كبرلمانيين؛ أن نتقدم بتشريعات تخدم هذه الملفات، وعلى الحكومات أن يكون لديها الإرادة و الإدارة لأخذ خطوات حقيقية.

وأكدت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب لشؤون التخطيط على ضرورة أن تتحمل الدول الأعلي في الانبعاثات وذات الانبعاثات التاريخية مسؤوليتها إزاء قضايا التغير المناخي، وأضافت أنه ليس من العدل أن تحارب الدول الأقل حظاً دون توفر الموارد المالية اللازمة للتحول الأخضر ولا التكنولوجيا و لا التعاون الدولي الجاد.

كما تحدثت النائبة عن غياب العدالة المناخية، ليس فقط في التمويل، ولكن بين المدن والقري ، في الأوجه الجندرية، في أوجه بناء القدرات والعديد من الأوجه الأخرى التي تحتم علي العالم أن يتبني سياسات وتوجهات أكثر عدالة وأكثر فاعلية في قضايا التغير المناخي.

وقالت النائبة سميرة الجزار، عضو الهيئة البرلمانية للحزب : لتحقيق العدالة المناخية من مدخل بيئي هناك عدد من العناصر التي يمكن أن تحقق العدالة الاجتماعية من مدخل بيئي وهي بذلك لا تستبعد الأبعاد المختلفة والمتنوعة لتحقيق العدالة الاجتماعية البيئية .

وأضافت:علي مستوي السياسات لابد من وضع تشريعي حتي يتسني وضع اطار قانوني ووضع استراتيجية شاملة مشتركة بين جميع القطاعات ولابد من التعاون مع المجتمع المدني.

جدير بالذكر أن برلمان المناخ الدولي افتتح أعماله بالأمس في مدينة الأقصر و يشارك فيه قرابة مائة برلماني و خبراء دوليين من المهتمين بقضايا المناخ؛ يمثلون عشرين دولة مختلفة، وشارك فيه وفد من البرلمان المصري برئاسة السفيركريم درويش رئيس لجنة العلاقات الداخلية بمجلس النواب .