أخبار التعليم| استمرار تساقط شهب الثوريات الليلة والقمر يعيق مشاهدتها.. أكاديمية البحث العلمي تعلن فتح باب التقدم لمشروعات التخرج

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

اليوم.. استكمال محاضرات الدورات التثقيفية "أبجديات السياسة والقانون" بآداب عين شمس

يستكمل مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية أولى الدورات التثقيفية "أبجديات السياسة والقانون" اليوم الاثنين الموافق ٧ نوفمبر 2022 في استضافة قاعة المؤتمرات بكلية الآداب من الساعة ١٠ص إلى ١٢م.

للطلاب الحق سجل في جائزة اليونسكو الفوزان الدولية لتشجيع العلماء الشباب 2022

أطلقت مؤسسة الفوزان وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، بهدف رعاية وتشجيع المواهب الشابة في مجالات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات (STEM).

حقوق القاهرة تعلن عن شروط الاشتراك بفريق كرة القدم

تعلن اللجنة الرياضية برعاية الشباب كلية حقوق جامعة القاهرة ، عن فتح باب التقدم إلي فريق كلية الحقوق، وذلك اليوم الإثنين الموافق ٧ منو نوفمبر ، الساعة الحادية عشر صباحًا بملاعب الجامعة .

جامعة حلوان تطلق مسابقة في شعر الفصحي

تنظم إدارة النشاط الثقافي والفني بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان مسابقة الانشاد الديني وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان و الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإشراف الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية.

أكاديمية البحث العلمى تعلن فتح باب التقدم لمشروعات التخرج " برنامج مشروعى بدايتى " .. تفاصيل التقديم

اعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا عن فتح باب التقدم لبرنامج "مشروعى بدايتى" لدعم مشروعات التخرج للعام الدراسي 2023/2022، واوضح الدكتور محمود صقر، رئيس اكاديمية البحث العلمي أن الأكاديمية ومنذ 8 سنوات متتالية تعد أكبر جهة داعمة لمشروعات التخرج فى مصر من منطلق إيمانها بأن الشباب هم المحرك الأساسى لقاطرة التقدم، حيث تدعم الأكاديمية طلاب السنة النهائية بالكليات العملية في كافة التخصصات بجميع الجامعات المصرية من خلال أحد أهم برامجها" مشروعي بدايتي".

استمرار تساقط شهب الثوريات الليلة والقمر يعيق مشاهدتها

يستمر تساقط زخات شهب الثوريات، الليلة، حيث تعد من الظواهر البديعة والجميلة فى المشاهدة والرصد والتصوير، حيث أن اليوم هو استمرار لتساقطها، وهذه الظاهرة يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال، في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة بدون الحاجة لاستخدام التلسكوبات او أجهزة رصد خاصة.