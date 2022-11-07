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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

جولات الحوار الوطني تتواصل بالمحافظات.. نائب التنسيقية يناقش الأزمة الاقتصادية العالمية مع جمعية الهلال الأحمر بالمنصورة

صدى البلد

التقى النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمجموعة من كلية التمريض في جمعية الهلال الأحمر بالمنصورة في الدقهلية، وذلك ضمن الجلسات التي تنظمها التنسيقية، لتعريف المواطنين بالحوار الوطني ومحاوره.

ودار اللقاء حول الحوار الوطني وأهميته، وتفاعل الحضور بالعديد من الاستفسارات المهمة الخاصة بالصحة والمنظومة القضائية وما يتم ترويجه في وسائل التواصل الاجتماعي من أكاذيب ورسائل إحباط.

وتناول الحضور، الأزمة الاقتصادية العالمية وتأثيرها على المجتمع المصري وما تقوم به الدولة من جهود لمواجهة الغلاء.

وكانت هناك تساؤلات حول المشروعات القومية وأهميتها وكيفية تأهيل المعلمين وخطوات الدولة في مواجهة الدروس الخصوصية.

وعبر الحضور عن اهتمامهم بمخاطر الإدمان على الشباب وجهود الدولة لتحفيز القطاع الخاص ليسهم في زيادة الدخول أسوة بالزيادة التي تمت للقطاع الحكومي والقطاع العام.

كما عبر الطلاب عن اهتمامهم بالسياسة العامة للدولة وأبدوا رغبتهم في متابعة الصفحة الرسمية للحوار الوطني والصفحة الرسمية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ليكون لديهم مصادر صحيحة للمعلومة، يستطيعوا من خلالها تقديم مقترحاتهم.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد أعلنت عن إطلاق سلسلة كبيرة من ورش العمل داخل مقرها وبشكل يومي مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات المختلفة.

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