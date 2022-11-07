تطلعات وفود العالم المشاركة بقمة المناخ COP 27.. فيديو

عرض الإعلامي يوسف الحسيني، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"، تقريرا مع وفود العالم المشاركة في قمة المناخ "COP 27" بمدينة شرم الشيخ.

ورصد التقرير آراء بعض المشاركين في مؤتمر المناخ، من مختلف بلدان العالم.



وقالت ناتالي داوو، مسئولة التعاون الحكومية بلجنة التعاون البيئي بأمريكا الشمالية، خلال التقرير: "هناك العديد من المشكلات المتعلقة بآثار التغيرات المناخية وحول الظروف الجوية بشكل عام، فهناك حرائق وموجات من الجفاف والعواصف والأعاصير الارتفاع في درجات الحرارة".



وخلال التقرير أجمعت الوفود المشاركة في قمة المناخ على أهمية مواجهة التغيرات المناخية وتطلعاتهم بأن يقم مؤتمر شرم الشيخ بإيصال رسالة قوية للمجتمع الدولي للحفاظ على الكوكب.