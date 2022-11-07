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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تطلعات وفود العالم المشاركة بقمة المناخ COP 27.. فيديو

اللقاء
اللقاء

عرض الإعلامي يوسف الحسيني، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"، تقريرا مع وفود العالم المشاركة في قمة المناخ "COP 27" بمدينة شرم الشيخ.

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إشارات الإنذار والتفاؤل.. صحيفة أمريكية: قمة COP27 في مصر فرصة اللحظات الأخيرة لمنع كارثة عالمية

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سفير تركيا لـ «صدى البلد»: نشارك بأكبر جناح في قمة شرم الشيخ للمناخ

ورصد التقرير آراء بعض المشاركين في مؤتمر المناخ، من مختلف بلدان العالم.


وقالت ناتالي داوو، مسئولة التعاون الحكومية بلجنة التعاون البيئي بأمريكا الشمالية، خلال التقرير: "هناك العديد من المشكلات المتعلقة بآثار التغيرات المناخية وحول الظروف الجوية بشكل عام، فهناك حرائق وموجات من الجفاف والعواصف والأعاصير الارتفاع في درجات الحرارة".


وخلال التقرير أجمعت الوفود المشاركة في قمة المناخ على أهمية مواجهة التغيرات المناخية وتطلعاتهم بأن يقم مؤتمر شرم الشيخ بإيصال رسالة قوية للمجتمع الدولي للحفاظ على الكوكب.

تطلعات وفود العالم قمة المناخ cop 27 الإعلامي يوسف الحسيني يوسف الحسيني

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