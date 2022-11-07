مايا مرسي: المرأة نعرض منتجات بقمة المناخ صديقة للبيئة لسيدات مصريات

قالت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، إن المرأة لها علاقة قوية بالمناخ لأننا نعرض منتجات بقمة المناخ صديقة للبيئة لسيدات مصريات.

وأضافت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "التغير المناخي يؤثر على المرأة والتمكين الاقتصادي الخاص بها، كما يؤثر على الأطفال أيضا"، موضحه: "هناك سيدات تتعرض للوفاة ومشاكل مختلفة خاصة بالمناخ، كونها تشارك فى سوق العمل بقوة، لكن فى مصر إرادة سياسية غير مسبوقة فى هذا الملف لوضع حلول، وخدمة كل سيدات أفريقيا مستقبلا".

وأضافت: "المجلس القومي للمرأة له جناح خاص بالمنطقة الخضراء في مدينة شرم الشيخ، على هامش مؤتمر المناخ COP 27"، مشيره: "نعرض منتجات من المحافظات المختلفة صديقة للبيئة، أنتجتها المرأة المصرية في مشاريع مختلفة منها المشروع القومي لتنمية الأسرة لتعريف العالم بأن السيدة المصرية تستطيع إنتاج منتج محلي صديق للبيئة".



وأشارت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، : "قدمنا منتجات لـ42 سيدة مصرية في قمة المناخ، بمنتجات وصلت إلى 5000 قطعة فى الجناح الخاص بالمجلس القومي".