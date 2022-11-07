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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مابيرنش ضمن المسابقة الرسمية بالمهرجان الدولي لفيلم الهواة في وجدة بالمغرب

صدى البلد

أعلنت إدارة المهرجان الدولي لفيلم الهواة بمدينة وجدة بالمغرب، عن مشاركة الفيلم المصري"مابيرنش" للمخرج أحمد حمدي، في المسابقة الرسمية بالدورة الثامنة، التي تقام بمسرح محمد السادس بوجدة، في الفترة من 21 إلى 26 نوفمبر الجاري.

 


ويشارك الفيلم المصري"مابيرنش"ضمن عدد من الأفلام العربية والأجنبية من تونس والمغرب والعراق وفرنسا واستراليا وأسبانيا،والفيلم شارك الفترة الأخيرة في المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون بأمريكا، وحصل في دورته التأسيسيه الأولى على جائزة لجنة التحكيم الخاصة.

 


الفيلم يناقش فكرة الشعور بالوحدة من خلال سيدة عجوز تحاول اللجوء إلى جيرانها حتى تستأنس بهم،ولكن منهم من يشعرون بالتعاطف معها ومنهم المتذمرين،وتهدف قصة الفيلم إلى عدة جوانب هامة جدا أبرزها إعطاء كبار السن جانب من المحبة والاهتمام الذين يبدأون تدريجيا افتقاده مع انفصالهم عن ابنائهم.

 


الفيلم مستوحى عن قصة واقعية كتابتها يمنى إبراهيم ،سيناريو وإخراج أحمد حمدي،موسيقى تصويرية عمر لبيب،مونتاج محمد زكي وديكور أسماء خالد ومدير التصوير موني محمود.

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