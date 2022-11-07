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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الري: نستهدف وضع المياه على الأجندة الدولية خلال قمة المناخ

صدى البلد

قال هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن العالم لم يكن يهتم في السابق بقضية المياه وتأثير التغيرات المناخية عليها، متابعا:  نسعى الآن إلى لفت إنتباه العالم بأهميه المياه وتاثرها بالتغيرات المناخية.

 

وأضاف "هاني سويلم" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن الجناح الخاص بالمياه داخل قمة المناخ شارك به 40 مؤسسة دولية مختلفة، من أجل التنوية بأهمية المياه وتأثير التعير المناخي بها، مشددا على أن هناك التيغرات المناخية تاثر بشكل جذري على الموارد المائية.

 

ونوه بأن زيادة درجات الحرارة على مستوى العالم وخاصة في منطقة إفريقيا يزداد التبخر من المياه، سيترتب عليه زيادة الضغط على الموارد المائية الموجودة، والتاثير على كميات المياه المحددة لكل فرد.

 

ولفت إلى أن طرح فكرة دخول المياه ضمن ملف التغيرات المناخية لاقى قبول عالمي غير مسبوق، منوها بأنه سيتم التركيز على وضع المياه على الاجندة الدولية خلال قمة المناخ.

المياة الري التغيرات المناخية اخبار التوك شو الموارد المائية

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