عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هشام عيسى يحذر: مصر من أكثر دول العالم المُعرضة لآثار تغير المناخ

صدى البلد

قال هشام عيسى، المسؤول السابق لاتفاقية الأمم المتحدة لـ تغير المناخ، إن الدولة المصرية من أكثر دول العالم المعرضة لتأثيرات تغير المناخ، مشددا على أن الدولة ستتأثر بارتفاع مستوي سطح البحر.

 

وأضاف أن "هشام عيسي"خلال حواره ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن مصر معرضة ايضا للجفاف والتصحر والرياح المحملة بالأتربة، والتي تتسبب في زيادة نسب التصحر والجفاف، منوها بأننا معرضين لآثار تغير المناخ بشكل مباشر.

 

ولفت إلى أن التغيرات المناخية ستؤثر على صحة الإنسان والحيوانات والمحميات الطبيعية، والذي بدوره سيؤثر على الدخل السياحي بشكل واضح، منوها بأن تغير المناخ سيساهم في عودة أمراض وفيروسات قوية مثل الكوليرا.

 

وأوضح أن  مصر نجحت فى وضع آلية توضح الخسائر وأضرار البيئة على أجندة التفأوض بقمة المناخ مشددا على أهمية أن تسفر المفأوضات القادمة على وضع آليات واضحة.

 

المناخ تغير المناخ الأمم المتحدة التغيرات المناخية اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح يقلص الفارق مع هالاند.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

شاهد .. الفيديو المحذوف لـ عمر كمال و طليقة احمد الفيشاوى

قرار عاجل من التعليم بشأن عدد حصص الصفوف الثلاثة الأولى بالمدارس الابتدائية

مطعم بالتجمع الخامس.. كواليس صورة ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة أمس.. خاص

فرمان من كولر | الأهلي ينسحب من الصفقة المنتظرة

وزير التموين يزف بشرى عن إضافة المواليد.. تفاصيل

ينفقون على التدخين أكثر من الغذاء.. دولة عربية الأولى عالميًا في التدخين

انهيار ملحوظ في أسعار النفط عالميا

ترشيحاتنا

1405 للجرام.. سعر الذهب اليوم في مصر على مستوى جميع الأعيرة

خصوبتك في خطر.. عادة شائعة يقوم بها الرجال خطرها أكبر مما نعتقد

ألحق اشتري.. تخفيضات كبيرة على أسعار البيض بالأسواق

لماذا نهى النبي عن سب الأموات؟.. علي جمعة: فيه 10 أسرار

رسائل زينات صدقي إلى الله.. بنت البلد أهدت المصحف لجيرانها وتأخر عليها الإيجار 3 أشهر

استمرار تساقط شهب الثوريات الليلة والقمر يعيق مشاهدتها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الجميع يتجاهلها.. تعرف على أول علامة للإصابة بـ كورونا

بدون فرهدة ..وداعا لدهون البطن والأرداف للأبد في 3 أسابيع

الحق نفسك.. 3 أطعمة شهيرة يتناولها الملايين قد تؤدي إلى فقدان البصر

ماذا يحدث لجسمك عند وضع السماق على الشاي؟

فيديو

بيكتبوا اسمك بالقلم الرصاص.. ياسمين عز ترد على هجوم مايان السيد

بعد المطرب النقاش .. نجوم اشتغلوا نجارين ودليفري وصبي جزار

اقتحم لوكيشن التصوير.. مؤلف فيلم التاروت يروي تفاصيل طرد صاحب واقعة الكشري

آخرها في الهند.. مشاهد تحبس الأنفاس لانهيار جسور حول العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

د.محمد داوود

حب الأوطان من الإيمان

هند عصام

مرنبيتاح .. الملك العجوز

إلهام أبو الفتح

قمة إنقاذ الأرض

سالي حجازي

حرب السوشيال ميديا

د جمال عبد ربه

الوطن.. البيت والمصير

اﻟﻤﺰﻳﺪ