هشام عيسى يحذر: مصر من أكثر دول العالم المُعرضة لآثار تغير المناخ

قال هشام عيسى، المسؤول السابق لاتفاقية الأمم المتحدة لـ تغير المناخ، إن الدولة المصرية من أكثر دول العالم المعرضة لتأثيرات تغير المناخ، مشددا على أن الدولة ستتأثر بارتفاع مستوي سطح البحر.

وأضاف أن "هشام عيسي"خلال حواره ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن مصر معرضة ايضا للجفاف والتصحر والرياح المحملة بالأتربة، والتي تتسبب في زيادة نسب التصحر والجفاف، منوها بأننا معرضين لآثار تغير المناخ بشكل مباشر.

ولفت إلى أن التغيرات المناخية ستؤثر على صحة الإنسان والحيوانات والمحميات الطبيعية، والذي بدوره سيؤثر على الدخل السياحي بشكل واضح، منوها بأن تغير المناخ سيساهم في عودة أمراض وفيروسات قوية مثل الكوليرا.

وأوضح أن مصر نجحت فى وضع آلية توضح الخسائر وأضرار البيئة على أجندة التفأوض بقمة المناخ مشددا على أهمية أن تسفر المفأوضات القادمة على وضع آليات واضحة.



