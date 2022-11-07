فناء ونهاية الكوكب..رئيس الأرصاد سابقا:ارتفاع درجات الحرارة حدث نتيجة الرطوبة والتلوث البيئي

قال أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية السابق، إن ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض سيؤثر بالسلب على حياة الإنسان، متابعا: فكرة وصول درجة حرارة كوكب الارض إلى درجتين يعني فناء كوكب العرض والإنسانية.

وأضاف أن "أحمد عبد العال" خلال حواره ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن البيانات المناخية الموجودة في هيئة الأرصاد على مدار 100 عام تظهر أن هناك تغير كبير في المناخ، متابعا: رطوبة الصيف الماضي كانت مرتفعة بشكل غير مسبوق.

واسترسل: نسب الرطوبة الان في مصر لا تقل عن 80% وهذه النسبة مرتفعة مثل دول الخليج، منوها بأن زيادة الشعور بارتفاع درجات الحرارة حدث نتيجة الرطوبة والتلوث البيئي.