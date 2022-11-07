التنسيقية تواصل جولات الحوار الوطني وتلتقي أهالي المنصورية بالجيزة

عقد النائب أحمد رمزي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لقاء مع أهالي وممثلي عائلات قرية المنصورية بدائرة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، للتعرف على مشكلات القرية وأبرز مطالبهم.



يأتي ذلك في إطار جهود تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لشرح محاور الحوار الوطني، حيث استمع ممثلو التنسيقية خلال الجلسة إلى أبرز المشكلات التي تواجه الشباب والمزارعين في دائرة منشأة القناطر، مطالبين ضرورة إنشاء نقطة شرطة المنصورية مرة أخرى، وسرعة إجراء الانتخابات المحلية لتوسيع المشاركة الشعبية في العمل العام، وإنشاء مجزر آلي يخدم القرية والمناطق المجاورة، وتوفير اللبن المدعم للأطفال.



وحث النائب أحمد رمزي، الشباب علي ضرورة اقتناص " الفرصة الذهبية" التي أتاحتها الرئيس عبد الفتاح السيسي والمشاركة الإيجابية فى الحوار فى ظل الجمهورية الجديدة، مثمنا السعي الدؤوب من مؤسسة الرئاسة إلى تمكين جيل الوسط والشباب من العمل العام، والشأن السياسي، مقدما تعريفًا بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشرحًا عن الحوار الوطني وطبيعته والذي يأتي في ظل سعي الرئيس السيسي إلى وضع الأسس القوية لـ "الجمهورية الجديدة"، التي تتسع للجميع.



وأكد على تسجيل جميع النقاط التي استعرضها الأهالي لعرضها على الأمانة الفنية للحوار الوطني لوضع آليات تنفيذ هذه التوصيات.



وأكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن التنسيقية، إن جهود القيادة السياسية والحكومة فى توفير حياة كريمة لكل مواطن أمرا نراه يوميا من خلال مؤسسة حياة كريمة، وأن أعضاء مجلسي النواب والشيوخ يعملون على خدمة المواطنين فى جميع محافظات الجمهورية وحثهم على المشاركة في الحوار الوطنى .



وقدمت النائبة رشا كليب، شرحا وافيا للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة"، وما قدمته على مستوى الجمهورية والخطط المستقبلية في ضوء المرحلة الثانية لها على مستوى محافظة الجيزة، مشيرة إلى أن الحوار الوطني ضرورة لتحديد أولويات المشكلات والتحديات التي تواجه الدولة المصرية " الجادة " في الاستماع إلى آراء المواطنين وخاصة فئة الشباب.



وشدد ماهر الفضالي، عضو التنسيقية، على ضرورة مواجهة الشائعات، ومدى خطورتها على الوعي وتأثيرها على الصحة النفسية للمواطنين، وأن مواجهة حملات التشكيك باتت حتمية موضحا أنها تستهدف خفض الروح المعنوية للمواطنين، والنيل من استقرار الوطن والسلام الاجتماعي.



وعقب انتهاء اللقاء الجماهيري، توجه أعضاء التنسيقية لحضور ختام الدورة الرياضية بقرية المنصورية، وتسليم الجوائز للفائزين، مؤكدين خلال كلمتهم للشباب الحاضريين على أهمية المشاركة الإيجابية في المجتمع، وأنه يجب على الشباب أن يكون لديهم طموح لكي يكونوا قدوة لغيرهم، وأن يشاركوا بكل الصور في الحوار الوطني ويتصدوا للشائعات المغرضة التي تستهدف أمن الوطن واستقراره، حيث أن ذلك واجب وطني على الجميع في ظل هذه المرحلة الدقيقة.



جدير بالذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد أعلنت عن إطلاق سلسلة كبيرة من الجلسات النقاشية مع المواطنين لمعرفة آرائهم وتصوراتهم حول القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني بكافة محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى عقد عدة صالونات لمناقشة تلك القضايا مع المتخصصين من كافة الاتجاهات.



شارك في اللقاء من التنسيقية، النائب عمرو درويش، والنائبة رشا كليب عضوا مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وماهر الفضالي عضو التنسيقية.

