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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بدون فرهدة ..وداعا لدهون البطن والأرداف للأبد في 3 أسابيع

رجيم
رجيم

هل تبحثين عن رجيم سريع لنحت قوامك يمكنك بدون بأقل مجهود وبدون رجيم  قاسي لحرق دهون البطن والارداف  بكل سهولة وبدون حرمان بخطة رجيم سهلة إليك خطة رجيم لثلاثة أسابيع يقدمها موقع بولد سكاى الهندى تساعد على  إنقاص الوزن  

الاسبوع الاول
 

إليك خطة الرجيم:

الإفطار من 7 إلى 10 صباحًا:

بيضة مسلوقة + توست سن +طبق شوفان
 

سناك بعد الفطار 

ب3 ساعات..ثمرة فاكهة 

الغذاء 

طبق شوربة خضار + قطعة من فيليه لحم المشوي +طبق سلطة  

أو 

  2 شريحة لحم مشوي+طبق سوت ++ 3 ملاعق أرز

أو 

طبق خضار سوتيه + 4 ملاعق أرز
سناك بعد الغذاء  ساعتين 
 

ثمرة فاكهة 

العشاء .. 

قبل النوم بساعتين 
 

كوب زبادي خالي الدسم +ثمرة فاكهة 


الأسبوع الثاني 

 

الإفطار اليومى :

كوب من الشاي باللبن  بدون سكر + بيضة مسلوقة + 1توست سن 
 

الغذاء:

طبق خضار سوتيه + شريحتان من اللحم المشوي أو صدور دجاج مشوية

أو 

سمك مشوى +طبق سلطة خضراء +3 ملاعق أرز
 

رجيم

العشاء:

كوب زبادي + ثمرة فاكهة
 

اليوم الثالث والرابع 
 

الإفطار:

بيض أومليت  أو 3 ملاعق فول بالليمون  + 1 توست سن 
 

الغداء:
 

سمك مشوى +طبق سلطة خضراء +3 ملاعق أرز
 أو 

شريحتان من الكبد المشوية + 3 ملاعق أرز 

العشاء:
 ثمرة فاكهة 

اليوم الخامس والسادس والسابع 
 

الأسبوع الثالث 

 

الإفطار:

  جبنة بيضه لايت + 1 توست سن
 

الغداء:

 طبق من الخضار  + 3 ملاعق أرز +طبق سلطة خضراء 

بعد ساعتين:

طبق صغير من الشوفان باللبن 

العشاء:

 

ثمرة تفاخ أو ثمرة برتقال +كوب زبادى لايت 
 

اليوم الثامن والتاسع والعاشر
 

الإفطار:

 كوب برتقال + شريحة جبن نستو+ شريحة توست 
 

الغداء:

 شريحتان من البانيه  + طبق شوربة خضار + 3 ملاع أرز أو مكرونة 

بعد ساعتين:

كوب جنزبيل بالقرفة 
 

العشاء:

 

ثمرة تفاخ أو ثمرة برتقال +كوب زبادى لايت

رجيم سريع نحت قوامك انقاص الوزن خطة رجيم حرق الدهون

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